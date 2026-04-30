Україна запускає масове виробництво дронів-перехоплювачів: Сили оборони отримають тисячі їх
- Україна планує постачання 8 тисяч дронів-перехоплювачів Octopus для Сил оборони, підтверджених ефективністю у бойових умовах.
- 29 українських виробників отримали ліцензії на випуск Octopus, з яких чотири вже уклали державні контракти.
Сили оборони України отримають 8 тисяч дронів-перехоплювачів Octopus, які вже підтвердили ефективність у бойових умовах. Державні контракти на їхнє постачання уклали чотири виробники, повідомили в Міноборони.
У жовтні 2025 року уряд відкрив можливість передання технологій, розроблених у системі Міноборони, українським компаніям, повідомляє міністерство. Водночас усі права на ці технології залишаються у власності держави, а готова продукція постачається до Сил оборони.
Що відомо про Octopus і хто вироблятиме ці дрони?
Octopus – це дрон-перехоплювач "Шахедів", розроблений у ЗСУ та оснащений автоматичним донаведенням на ціль. За даними Міноборони, система вже довела свою ефективність у бойових умовах – удень і вночі, на різних висотах та навіть під впливом ворожого РЕБ.
Загалом ліцензії на випуск Octopus отримали 29 українських виробників. Саме чотири з них уже уклали державні контракти на постачання 8 тисяч таких дронів для Сил оборони, що має посилити можливості України в боротьбі з ворожими безпілотниками.
Які ще є перехоплювачі "Шахедів"?
Українські компанії активно створюють засоби протидії ворожим "Шахедам". Це дрони-перехоплювачі, які можуть збивати російські безпілотники.
- Зокрема японська Terra Drone разом із українською Amazing Drones розробила перехоплювач Terra A1, який може знищувати цілі на відстані до 75 кілометрів.
- Частина "Шахедів" оснащена реактивними двигунами, що дозволяє їм розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину, що ускладнює їх перехоплення традиційними системами ППО.