Аналог Starlink: "Птахи Мадяра" вперше знищили секретний російський термінал "Спирит-030"
- Українські пілоти 414 бригади СБС вперше знищили російський супутниковий термінал "Спирит-030".
- Ці термінали є аналогами Starlink, але з меншою антеною для зручності транспортування та роботи з геостаціонарним супутником.
Після того як Ілон Маск заблокував для росіян можливість користуватися Starlink до армії окупантів почали постачати термінали російського виробництва. Вони мають назву "Спирит-030".
Про це розповів радник Міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Бескрестнов "Флеш".
Що відомо про російські супутникові термінали "Спирит-030"?
"Флеш" зазначив, що після того, як ворога позбавили доступу до терміналів Starlink, питання супутникового зв'язку стало для росіян надзвичайно актуальним.
Наявні термінали російського супутникового інтернету мають дуже великі антени, і ми їх миттєво виявляємо та знищуємо,
– пояснив радник міністра оборони.
Тому на фронт росіяни почали масово постачати супутникові термінали "Спирит-030".
"Фактично це той самий термінал супутникового інтернету, але він зроблений переносним і працює зі спеціальним геостаціонарним супутником зв'язку, що дозволяє використовувати антени не 90 сантиметрів у діаметрі, а 30", – зауважив Сергій Бескрестнов.
Він також наголосив, що українські пілоти 414 бригади СБС "Птахи Мадяра" вперше знайшли такий термінал супутникового зв'язку і знищили його. Тому "Флеш" закликав усіх пілотів звертати увагу на цю ціль.
Термінали "Спирит-030" вже знищували українські військові
Як росіяни компенсують відсутність Starlink?
Аналітики ISW розповідали, що росіяни після відключення від терміналів Starlink масово використовують радіостанції. Також загарбники ставлять антени на панівних висотах, проводять оптоволоконний інтернет, намагаються користуватися своїми супутниками типу "Комета", але все це недотягує до рівня супутників Ілона Маска.
Головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив в етері 24 Каналу, що Росія планує запустити 288 супутників для свого аналога Starlink до 2027 року. Однак це буде важко реалізувати через обмежену кількість запусків.