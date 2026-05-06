Потрібна всьому світу, – британський полковник відзначив унікальну українську розробку

Україна є світовим фахівцем у сфері ведення війни дронами. В українських розробках зацікавлені різні країни, зокрема, на Близькому Сході. Тому зусилля Києва на підтримку країн Перської затоки принесуть користь нашій державі.

Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон Гордон озвучив 24 Каналу думку, що Україна має можливість запропонувати країнам Близького Сходу угоди у сфері технологій дронів, їхньої експлуатації. Також ключовою у війні є українська ППО, яка також викликає захоплення у світу.

Яку користь це принесе Україні?

Геміш де Бреттон Гордон зазначив, що зараз США зосереджені на Близькому Сході. Тому це означає, що, ймовірно, буде менше американської зброї, яку Європа та країни НАТО зможуть купити для України. Це викликає занепокоєння.

Однак всі зусилля Києва на Близькому Сході, націлені на підтримку тих країн Перської затоки, які виявились залученими у цю війну, принесуть Україні тільки користь у довгостроковій перспективі. Росія відчуває труднощі, коли для українського уряду видається розумним кроком залучити якомога більше союзників,

– пояснив він.

З Близького Сходу надходитимуть кошти на відновлення, тому нинішні кроки щодо їхньої підтримки є цілком логічними. Зокрема, Катар та Саудівська Аравія у відповідь інвестуватимуть значні кошти на відбудову України, коли війна завершиться.

На цей момент Україна справді є світовим фахівцем у сфері ведення війни дронами. Адаптація та розвиток цих можливостей упродовж чотирьох з половиною років війни справді поставили Україну у роль абсолютного експерта. Ми розуміємо обсяг технологій та можливостей у сфері безпілотників, які розвиває Україна,

– підкреслив британський полковник.

Поряд із наступальними можливостями безпілотників ППО також стала ключовою у війні в Україні. Інноваційні методи, які українські війська розробили для збиття інших дронів та ракет, є провідними у світі. Держави Близького Сходу також прагнуть отримати цю технологію.

Цікаво, що доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький сказав, чим для України вигідна співпраця з країнами Близького Сходу. На його думку, це вже можна вважати проривом на світовому рівні. Зокрема, це дуже змінює ставлення до України, тому важливо правильно побудувати стратегію співпраці.

Тому зараз Україна експортує безпеку та військові можливості. Розвиток української індустрії безпілотників за активної участі європейських країн НАТО є новою та перспективною галуззю.

Ця галузь забезпечить Україні міцні позиції не лише зараз, а й коли досягнуть мирної угоди та встановлять мир у Європі. Впевнений, що всі країни світу відчайдушно прагнутимуть отримати українські технології дронів для власних потреб з метою оборони та безпеки,

– наголосив Геміш де Бреттон Гордон.

Співпраця України з країнами Близького Сходу: що відомо?

Наприкінці березня 2026 року Володимир Зеленський пояснив, як Україна співпрацює з Близьким Сходом щодо захисту від "Шахедів". США, Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія і Кувейт звернулися до нашої держави за допомогою у відбитті іранських атак. Українські фахівці вирушили на місця, де оцінюють ситуацію та діляться досвідом.

Також президент України розповів, чим займаються українські фахівці на Близькому Сході. Зокрема, там працюють спеціалісти з протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Вони консультують щодо захисту стратегічної інфраструктури, енергетики, цивільного населення.

Крім того, український лідер заявляв, що Україна може надати партнерам дрони-перехоплювачі в обмін на ракети до ППО Patriot. Зеленський додав, що партнери з Близького Сходу, Європи та США зверталися до Києва із запитом на експертизу.