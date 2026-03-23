"Мадяр" змінює правила війни: дрони ЗСУ виснажують армію Росії, – The Economist

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" впроваджує нову стратегію, засновану на масовому застосуванні дронів. Її мета – знищувати російські сили швидше, ніж Росія встигає поповнювати втрати.

Тактика включає збільшення кількості втрат в особового складу, зокрема. Про це пише The Economist.

Дивіться також Дуже багато загиблих, – Андрющенко вразив трьома успішними атаками по російських об’єктах на ТОТ

Як дрони ЗСУ виснажують армію Росії?

За даними командира, після його призначення влітку 2025 року втрати російських військ суттєво зросли. Зокрема, у грудні вперше кількість ліквідованих окупантів перевищила темпи поповнення армії Росії. Водночас навіть на активних напрямках, як-от поблизу Костянтинівки, ворог досяг обмежених результатів.

Бровді оцінює, що підрозділи безпілотних систем забезпечують понад третину всіх втрат російської армії, хоча становлять лише близько 2% від чисельності ЗСУ. У пікові періоди, за його словами, втрати росіян можуть сягати до 400 осіб на добу.

Командувач також звертає увагу на кадрові проблеми російської армії. За його словами, у разі втрат піхоти російське командування змушене відправляти на передову навіть штабних офіцерів, які не мають достатнього бойового досвіду.

Видання підкреслює, що Бровді використовує у військовій сфері підхід із бізнесу, де він раніше працював зернотрейдером. Саме це дозволило йому вибудувати ефективну систему управління дроновими операціями, включно з аналізом результатів уражень і швидкою адаптацією тактики.

Однією з ключових інновацій стала концепція "лінії дронів" – зони постійної розвідки та ураження, яка компенсує нестачу піхоти. Крім того, створено цілу екосистему з приблизно 15 взаємопов'язаних функцій: від розвідки і радіоелектронної боротьби до мінування та виробництва боєприпасів. За словами Бровді, ефективність цієї системи дозволяє досягати значного співвідношення втрат – умовно до 400 російських військових на одного українського. При цьому вартість одного ураження становить близько 878 доларів, що робить таку тактику економічно вигідною.

Водночас діяльність командира викликає дискусії через публікацію відео уражень у соцмережах. Сам Бровді відкидає критику, наголошуючи, що в умовах війни йдеться про виживання та захист країни.

Що відомо про останні атаки дронів на Росію?