Росія викликала посла через японські дрони: що їхній виробник каже про кінець війни проти Україн

Японська компанія Terra Drone стала настільки глибоко залученою в українську оборону, що Росія офіційно викликала японського посла. Її керівник Тору Токусіге переконаний: без власних дронів-перехоплювачів під загрозою опиняться вже не лише українські міста, а й Токіо та Осака.

Про співпрацю з Україною Terra Drone оголосила кілька тижнів тому – і це викликало міжнародний резонанс. Посольство України вже провело окрему зустріч із компанією, тоді як японський уряд офіційно ніяк не відреагував. Про це CEO Terra Drone Тору Токусіге повідомив на пресконференції, яку відвідав 24 Канал.

Як відреагувала Росія та коли закінчиться війна?

Глава Terra Drone Тору Токусіге наголошує, що жодна інша іноземна компанія не має такого рівня залучення в Україні, як його. Саме це, на його думку, і змусило Москву реагувати дипломатично – українці сприймають Terra Drone не як постачальника, а як повноцінного бойового партнера.

Окремо Токусіге звернув увагу на глобальний безпековий контекст: сучасні ударні дрони вже здатні долати до 2000 км. Це означає, що одночасний удар десятками ракет і сотнями дронів по кількох містях – більше не фантастика, а реальна загроза навіть для Японії.

Саме тому керівник компанії вважає дрони-перехоплювачі безальтернативним рішенням. Він пояснив, чому традиційні кулеметні системи програють: ефективна дальність – лише 3 кілометри, "Шахеди" летять вночі й практично непомітні, а стрільба навмання загрожує цивільній інфраструктурі.

Десятки ракет і сотні дронів можуть летіти в різні міста в один і той самий час. Без сильного японського виробника в цій сфері країна опиняється в небезпечному становищі,

– заявив Тору Токусіге.

Щодо перспектив завершення війни в Україні Токусіге налаштований песимістично: поки Близький Схід залишається нестабільним, Росія отримує додатковий простір для маневру — і швидкого миру чекати не варто.

Що відомо про Terra Drone?

На початку квітня 2026 року Terra Drone та український виробник перехоплювачів Amazing Drones уклали інвестиційну угоду.