Непроста ракета, – полковник запасу пояснив, чому "Циркон" важко перехоплювати

Під час останніх атак Росія застосувала ракети "Циркон", які складно перехоплювати через швидкість і особливості польоту. Водночас їхнє використання по наземних цілях створює окрему загрозу для цивільних.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, у чому небезпека цих ракет. За його словами, "Циркон" створювали як протикорабельну ракету, тому під час ударів по землі вона має серйозну проблему з точністю.

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Чому "Циркон" важко перехоплювати?

"Циркон" створювали передусім як протикорабельну ракету, тому її логіка роботи відрізняється від більшості засобів, якими Росія б'є по наземних цілях. Вона летить на дуже високій швидкості, а на окремих ділянках траєкторії заходить майже як квазібалістична ціль. Через це для ППО різко звужується час на виявлення, розрахунок точки зустрічі й сам перехват.

За рахунок швидкості вона має продавлювати систему протиповітряної оборони авіаносної корабельної групи,

– пояснив Світан.

Для ударів по кораблях така ракета підходить краще, бо ціль у морі легше відокремити від фону. На суходолі ситуація інша: рельєф, забудова й інші сигнали створюють багато перешкод для головки самонаведення. Тому під час ударів по містах "Циркон" може бути особливо небезпечним не через точність, а навпаки через її нестачу.

Поки що головки самонаведення цієї ракети неточні. Тому ракета неточна, коли працює по землі, і цим вона небезпечна для цивільного населення,

– зазначив військовий експерт.

Перехопити таку ракету можна лише за наявності відповідних систем і правильно обраної точки зустрічі. Найбільші шанси має Patriot із потрібними ракетами, але тільки там, де ці комплекси фактично прикривають район удару.

Вразливість "Цирконів" не лише в небі

Перехоплення "Циркона" залежить від дуже точного збігу кількох умов. Ракету можна пробувати зупиняти на дальніх підходах або вже на фінальній ділянці в протибалістичному режимі. Але для цього потрібні не просто комплекси Patriot, а відповідні ракети до них і прикриття саме того району, куди летить ціль.

Patriot сам по собі, без ракет, нічого не зробить. Якщо росіяни відправляють ці "Циркони" в точки, де немає Patriot у радіусі кількох десятків кілометрів, то її вже нічого не зіб'є,

– пояснив Світан.

За своєю логікою "Циркон" продовжує концепцію важких протикорабельних ракет, які Росія також намагається використовувати по наземних цілях.

Циркон концептуально прийшов на заміну Х-22 і Х-32. Робота по землі так само, як і в них, неточна,

– зазначив військовий експерт.

Саме тому проблема не лише в перехопленні, а й у тому, звідки ці ракети запускають. Якщо бити по пускових, можна зменшити саму кількість пусків.

Масові пуски не означають безмежний запас

Застосування кількох "Цирконів" за одну атаку не означає, що Росія має необмежені можливості для таких ударів. Ця ракета складна і в технологічному сенсі, і в бойовому застосуванні, тому її виробництво не можна порівнювати з дешевшими масовими засобами ураження.

Циркон – непроста ракета у виробництві, як і в перехопленні,

– пояснив Світан.

Росія запускає ці ракети з комплексів "Бастіон". Частина таких пускових, за словами Світана, ще залишається в Криму, частина може бути на Курському напрямку. Ракет у росіян більше, ніж установок, а нові пускові вони виробляють значно повільніше.

Якщо у нас буде можливість добиратися до пускових, це залишить ці ракети на землі. Їх просто не буде чим запускати,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

За його словами, росіяни можуть виготовляти приблизно до десятка таких ракет на місяць. Водночас самі пускові установки є для них значно складнішим ресурсом, тому головне завдання для України – не лише збивати ракети під час атаки, а й позбавляти Росію можливості їх запускати.

Світан пояснив, як неточність ракети Циркон підвищує загрозу для міст: дивіться відео

Якщо Сили оборони України зможуть системно працювати по "Бастіонах", частина цих ракет залишатиметься невикористаною. Тоді навіть накопичення "Цирконів" не даватиме Росії швидкої переваги для нових ударів.

Що відомо про ракетну й дронову загрозу з боку Росії?

На початку червня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Росія зберігає високі темпи виробництва озброєння і може проводити кілька великих комбінованих атак щомісяця. За його словами, найбільшу небезпеку для України становлять саме ракети, передусім балістичні, бо їх найважче перехоплювати наявними засобами ППО.

Юрій Федоренко пояснив, що з другої половини 2022 року Росія системно б'є по цивільних не випадково. Так Кремль намагається змусити людей виїжджати з України і водночас тисне на суспільство, щоб воно вимагало від влади миру на російських умовах. Окремо ворог розкручує наратив, нібито масовані удари є "відповіддю" на українські атаки по Росії.

За даними ГУР, у 2026 році Росія планує поставити до 700 балістичних ракет 9М723 до "Іскандера", тобто виробляє приблизно 55 – 60 таких ракет щомісяця. Крім цього, ворог удвічі збільшує виробництво ракет РМ-48У до С-300/С-400 для ударів по наземних цілях. У розвідці зазначають, що за таких темпів Росія може щомісяця застосовувати по Україні до 100 балістичних ракет, зберігаючи запас.