Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, в чем опасность этих ракет. По его словам, "Циркон" создавали как противокорабельную ракету, поэтому во время ударов по земле она имеет серьезную проблему с точностью.

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Почему "Циркон" трудно перехватывать?

"Циркон" создавали прежде всего как противокорабельную ракету, поэтому ее логика работы отличается от большинства средств, которыми Россия бьет по наземным целям. Она летит на очень высокой скорости, а на отдельных участках траектории заходит почти как квазибаллистическая цель. Из-за этого для ПВО резко сужается время на обнаружение, расчет точки встречи и сам перехват.

За счет скорости она должна продавливать систему противовоздушной обороны авианосной корабельной группы,

– объяснил Свитан.

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Для ударов по кораблям такая ракета подходит лучше, потому что цель в море легче отделить от фона. На суше ситуация другая: рельеф, застройка и другие сигналы создают много препятствий для головки самонаведения. Поэтому во время ударов по городам "Циркон" может быть особенно опасным не из-за точности, а наоборот из-за ее недостатка.

Пока что головки самонаведения этой ракеты неточны. Поэтому ракета неточная, когда работает по земле, и этим она опасна для гражданского населения,

– отметил военный эксперт.

Перехватить такую ракету можно только при наличии соответствующих систем и правильно выбранной точки встречи. Наибольшие шансы имеет Patriot с нужными ракетами, но только там, где эти комплексы фактически прикрывают район удара.

Уязвимость "Цирконов" не только в небе

Перехват "Циркона" зависит от очень точного совпадения нескольких условий. Ракету можно пробовать останавливать на дальних подходах или уже на финальном участке в противобаллистическом режиме. Но для этого нужны не просто комплексы Patriot, а соответствующие ракеты к ним и прикрытие именно того района, куда летит цель.

Patriot сам по себе, без ракет, ничего не сделает. Если россияне отправляют эти "Цирконы" в точки, где нет Patriot в радиусе нескольких десятков километров, то ее уже ничего не собьет,

– объяснил Свитан.

По своей логике "Циркон" продолжает концепцию тяжелых противокорабельных ракет, которые Россия также пытается использовать по наземным целям.

Циркон концептуально пришел на замену Х-22 и Х-32. Работа по земле так же, как и у них, неточная,

– отметил военный эксперт.

Именно поэтому проблема не только в перехвате, но и в том, откуда эти ракеты запускают. Если бить по пусковым, можно уменьшить само количество пусков.

Массовые пуски не означают безграничный запас

Применение нескольких "Цирконов" за одну атаку не означает, что Россия имеет неограниченные возможности для таких ударов. Эта ракета сложная и в технологическом смысле, и в боевом применении, поэтому ее производство нельзя сравнивать с более дешевыми массовыми средствами поражения.

Циркон – непростая ракета в производстве, как и в перехвате,

– объяснил Свитан.

Россия запускает эти ракеты из комплексов "Бастион". Часть таких пусковых, по словам Свитана, еще остается в Крыму, часть может быть на Курском направлении. Ракет у россиян больше, чем установок, а новые пусковые они производят значительно медленнее.

Если у нас будет возможность добираться до пусковых, это оставит эти ракеты на земле. Их просто нечем будет запускать,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

По его словам, россияне могут изготавливать примерно до десятка таких ракет в месяц. В то же время сами пусковые установки являются для них значительно более сложным ресурсом, поэтому главная задача для Украины – не только сбивать ракеты во время атаки, но и лишать Россию возможности их запускать.

Свитан объяснил, как неточность ракеты Циркон повышает угрозу для городов: смотрите видео

Если Силы обороны Украины смогут системно работать по "Бастионам", часть этих ракет будет оставаться неиспользованной. Тогда даже накопление "Цирконов" не будет давать России быстрого преимущества для новых ударов.

Что известно о ракетной и беспилотной угрозе со стороны России?

В начале июня 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия сохраняет высокие темпы производства вооружения и может проводить несколько крупных комбинированных атак ежемесячно. По его словам, наибольшую опасность для Украины представляют именно ракеты, прежде всего баллистические, потому что их труднее всего перехватывать имеющимися средствами ПВО.

Юрий Федоренко объяснил, что со второй половины 2022 года Россия системно бьет по гражданским не случайно. Так Кремль пытается заставить людей выезжать из Украины и одновременно давит на общество, чтобы оно требовало от власти мира на российских условиях. Отдельно враг раскручивает нарратив, якобы массированные удары являются "ответом" на украинские атаки по России.

По данным ГУР, в 2026 году Россия планирует поставить до 700 баллистических ракет 9М723 к "Искандеру", то есть производит примерно 55 – 60 таких ракет ежемесячно. Кроме этого, враг вдвое увеличивает производство ракет РМ-48У к С-300/С-400 для ударов по наземным целям. В разведке отмечают, что при таких темпах Россия может ежемесячно применять по Украине до 100 баллистических ракет, сохраняя запас.