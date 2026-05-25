Міф про потужну силу зруйновано: перші результати дослідження місця удару "Орешником"

Російські війська в ніч на 24 травня завдали удару по Білій Церкві балістичною ракетою проміжної дальності "Орешник". Наразі фахівці продовжують досліджувати місце падіння її блоків.

Однак вже з'являються сумніви щодо заявлених Росією характеристик цієї зброї. Про це інформує Defense Express.

Перші результати дослідження місця удару по Білій Церкві

Російська пропаганда стверджувала, що ракета "Орешник" із так званою "кінетичною" бойовою частиною нібито має надзвичайно потужну руйнівну силу та здатна уражати заглиблені об'єкти за допомогою "вольфрамових стержнів".

Водночас результати огляду вже третього місця падіння її блоків свідчать, що реальні наслідки можуть суттєво відрізнятися від заявлених характеристик.

Зауважимо, що Росія вже втретє застосовує "руйнівний" "Орешник" проти України, однак ці атаки не мали помітних результатів. Тож навіть у росіян почали виникати сумніви щодо заяв Кремля про "унікальність" цієї зброї.

На цьому тлі російські пропагандисти знову почали поширювати версію про нібито спеціальні вольфрамові бойові елементи, які мають надвисоку пробивну силу та буцімто здатні уражати "секретні підземні об'єкти" без значних руйнувань на поверхні.

Водночас Defense Express із власних джерел дізнався розміри вирв, які залишили блоки "Орешника" у звичайному ґрунті. Загальний огляд показав, що їх середні розміри орієнтовно до 3 метрів у діаметрі та до 2 метрів глибиною.

Розміри воронок дозволяють лише приблизно оцінити енергію удару, що призвів до їх утворення. Точні розрахунки та моделювання планують провести пізніше, однак попередньо йдеться про діапазон близько 220 – 400 МДж.

Така енергія удару приблизно відповідає вибуху 52 – 95 кілограмів тротилу, але варто зауважити, що це порівняння є умовним, оскільки механізм вивільнення енергії тут дещо інший, ніж при вибуху.

Також варто врахувати, що при звичайному вибуху утворюється багато первинних та вторинних уламків, тоді як при кінетичному ударі їх значно менше або майже немає.