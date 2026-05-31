Знищення Ту-142 у Таганрозі: чому законсервовані літаки були були критично важливими для Ту-95

Два Ту-142, знищені вночі 30 травня на аеродромі у Таганрозі, багатьом здадуться нецікавою ціллю, вважає авіаексперт Анатолій Храпчинський, – літаки на зберіганні з 2011 року. Але саме ці борти були частиною активного ланцюга ремонту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – носіїв крилатих ракет Х-101.

Між Ту-142 та Ту-95МС існує прямий конструктивний зв'язок: перший став основою для другого, а тому між ними – високий рівень уніфікації вузлів і агрегатів. Знищення цих бортів означає скорочення донорської бази для ремонту діючого парку стратегічної авіації РФ, написав авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Що спільного між "застарілим" Ту-142 і сучасними ракетними ударами по Україні?

Уражені борти перебували не на забутій стоянці, а на території ТАНТК ім. Берієва – одного з ключових центрів ремонту, модернізації та обслуговування спеціальної авіації Росії. Вони вже стояли в черзі на дефектовку та розбирання, тобто були частиною активного ланцюга постачання запчастин для діючих Ту-95МС, пише Храпчинський.

Конструктивний зв'язок між двома типами літаків – ключ до розуміння цінності удару. У 1970-х роках, коли виникла потреба створити носій для крилатих ракет Х-55, планери оригінальних Ту-95 вже не підходили: бомболюки були замалі, крило не дозволяло вішати важкі ракети на зовнішні пілони. За основу взяли Ту-142М із подовженим фюзеляжем та посиленим крилом. З нього прибрали протичовнове обладнання, додали систему управління ракетним озброєнням і пілони – так народився Ту-95МС. Через це двигуни НК-12, унікальні співвісні редуктори, механізми зміни кроку гвинтів, елементи силової конструкції та частина бортових систем у двох типів є взаємозамінними.

Враховуючи інтенсивність використання Ту-95МС у війні (постійні перельоти на аеродроми розосередження, тривалі патрулювання та бойові пуски), їхній моторесурс випрацьовується колосальними темпами – значно швидше за планові показники. Російський ВПК зараз не здатен виготовляти такі агрегати з нуля в потрібних обсягах. Тому практика "авіаційного канібалізму" стала чи не єдиним способом для РФ підтримувати свій парк стратегічної авіації в робочому стані,

– написав експерт.

Втрата двох бортів матиме кілька наслідків: затягування ремонтних циклів через зменшення пулу доступних запчастин; довший час простою Ту-95МС на землі, що робить їх вразливішими для ударів; і – в перспективі – зниження інтенсивності підготовки літаків до нових масованих ракетних атак. Точкові удари по "застарілих" цілях дають потужний накопичувальний ефект і системно підривають стратегічні спроможності ворога.

Що ще вразили Сили оборони?

Удар по Таганрогу в ніч на 30 травня був частиною масштабнішої операції. Понад сотня українських дронів атакувала цілі у Таганрозі, Рязанській, Тульській, Воронезькій та Ульяновській областях. За підтвердженими даними, в ході операції було уражено щонайменше 23 цілі військового та інфраструктурного значення.

Удари по авіаційній інфраструктурі Росії вписуються у ширшу тактику, яку Україна послідовно розвиває. 17 травня Сили безпілотних систем повідомили, що почали встановлювати на далекобійні дрони некеровані авіаційні ракети і вже б'ють ними по цілях на глибині до 500 кілометрів.