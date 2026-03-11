Вгатили 5 ракетами: на заводі "Кремній Ел" можуть бути уражені "Изделие-30"

Україна 10 березня вдарила по заводу "Кремній Ел" у Брянську. Сили оборони вже не раз атакували підприємство, але так успішно – вперше.

Деталі розповідає Defense Express. Аналітики нарахували близько п'яти ракет, які прилетіли по Брянську.

Яку зброю могли уразити в Брянську?

Завод "Кремній Ел" виробляє мікроелектроніку. Це другий у Росії виробник таких компонентів. Більшість продукції постачають на інші військові заводи.

Українські розвідники встановили, що "Кремній Ел" постачає компоненти до блоку управління бойового спорядження БУБС-30 нової російської крилатої ракети "Изделие-30". Вважається, що саме нею вдарили по Харкову.

Також слід враховувати, що виробництво напівпровідників вимагає дуже точного, чутливого та дефіцитного обладнання. І хоча наразі важко точно встановити обсяг ураження заводу, а існує впевненість, що вони значні, можливо впевнено сказати, що виробничий процес "Кремній Ел" поставлено на значну паузу,

– вважають аналітики.

Цікаво! Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу висловив припущення, що деякі спеціалізовані станки росіяни не зможуть відновити. Адже їх роблять в єдиному екземплярі, а тому завод змушений буде простоювати.

Чим била Україна по Брянську?

Defense Express звернули увагу, що це були крилаті ракети. Ідеться про повноцінні далекобійні засоби ураження із потужними бойовими частинами.

Як мінімум одна з крилатих ракет має доволі характерне розвинуте хвостове оперення та стріловидні розкладні крила. Таке поєднання може вказувати на те, що як мінімум одна крилата ракета, яка була використана для цього високоточного удару, – Storm Shadow / SCALP. Водночас не виключено, що це був комбінований удар з використанням різноманітних засобів далекобійного ураження,

– вказано в статті.

У Генштабі вказали, що Сили оборони використали Storm Shadow.