Авіаексперт відповів, чи зірве удар по заводу "Кремній Ел" виробництво нової ракети "Изделие-30"

Завод "Кремній Ел" у Брянську 10 березня 2026 року зазнав потужного удару. Для цього Україна використала ракети Storm Shadow. Була інформація, що саме цей завод постачав компоненти до блока управління бойового спорядження нової російської крилатої ракети "Изделие-30".

Ймовірно, саме ця зброя ніч на 7 березня вдарила по житловому будинку у Харкові. Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що до "Изделия-30" і до ракет Х-101 однакові блоки управління.

Дивіться також Ганебний провал ППО Росії, – інтерв'ю авіаексперта про українську зброю та удари по заводах Путіна

Чи вплине атака по Брянську на виготовлення "Изделия-30"?

Анатолій Храпчинський зазначив, у Росії є основний завод, який займається виготовленням електроніки. Мовиться про "Кремній Ел", також є Воткінський завод, який виготовляє балістику.

Важливо! "Изделия-30" має потужну бойову частину, але меншу дальність польоту, ніж Х‑101. За словами військового експерта Валерія Романенка, ця ракета відносно дешева у виробництві та стійка до систем радіоелектронної боротьби. Водночас її можна збивати засобами ППО, зокрема комплексами NASAMS, IRIS‑T або винищувачами.

Крім того, у Московської області є фактичне ракетне озброєння, яке розташоване в Корольові та Раменську. Там виготовляють основні крилаті ракети й гіперзвукові "Циркони".

Тому ми кажемо про те, що завод "Кремній Ел" випускає більшість електронних компонентів, які встановлюються і в ракети, і в авіацію. Їх навіть можуть використовувати у засобах радіоелектронної боротьби,

– зауважив авіаексперт.

Тож це свідчить про це, що атака про заводі "Кремній Ел" може негативно вплинути на виготовлення "Изделия-30".

Цікаво, що за словами військового експерта Павла Нарожного, підприємство "Кремній Ел" мало ключову роль у забезпеченні військово-промислового комплексу Росії, тому його пошкодження може серйозно вплинути на виготовлення озброєння. Він також зазначив, що через санкції відновлення такого виробництва може зайняти значний час.

Що відомо про "Изделия-30"?