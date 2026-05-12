Україна та США готують масштабну угоду про експорт дронів, – ЗМІ

Україна та США готуються до підписання нової оборонної угоди. Вона може відкрити шлях до експорту українських військових технологій до Америки та спільного виробництва дронів з американськими компаніями.

Про це повідомляють Financial Times та CBS News із посиланням на проєкти документів і джерела, знайомі з переговорами.

Дивіться також Це паралізує росіян: майор у відставці сказав, що стане важливим кроком до перемоги

Що відомо про можливу угоду щодо дронів між Україною та США?

Йдеться про меморандум і заяву про наміри, які розробляли Держдепартамент США, Пентагон, українське Міністерство оборони та пані посол України у США Ольга Стефанішина. Документ передбачає тимчасовий експорт українських безпілотників до США для тестування та оцінювання американськими військовими.

У проєкті зазначено, що Пентагон зможе запитувати конкретні моделі дронів для "тестування та оцінювання", аби формувати майбутні вимоги до американської армії. При цьому безпілотники не планують використовувати у бойових операціях, а будь-які майбутні закупівлі мають оформлюватися окремими угодами.

Водночас документ відкриває можливість для спільного виробництва українських дронів у США. За даними CBS News, це може стати першим кроком до ширшої оборонної співпраці між Києвом і Вашингтоном.

У преамбулі проєкту угоди наголошується на "спільному інтересі у майбутньому спільному виробництві, розробці або закупівлі українських технологій", які можуть бути корисними для американських військових та водночас масштабувати оборонні інновації України.

Ідею глибшої співпраці у сфері дронів українська сторона запропонувала адміністрації Дональда Трампа ще у серпні 2025 року після операції "Павутина". Тоді українські спецслужби дистанційно атакували російські військові аеродроми дронами, які були таємно доставлені на територію РФ у вантажівках. У результаті операції було знищено десятки російських літаків.

Українські посадовці вважають, що співпраця зі США буде вигідною для обох країн. Американське фінансування може допомогти Україні збільшити виробництво озброєння. За прогнозами Ради національної безпеки України, у 2026 році оборонний потенціал виробництва країни може сягнути 55 мільярдів доларів, однак наразі Київ має фінансування лише приблизно на 15 мільярдів.

На які саме технології планується зробити ставку?

Українські виробники також активно розвивають технології, на які раніше не робили ставку у США. Один із виробників планує виготовити понад 3 мільйони FPV-дронів у 2026 році, тоді як США у 2025 році виробили близько 300 тисяч таких безпілотників.

Окрему увагу американців привернули українські системи радіоелектронної боротьби. Зокрема, компанія Sine Engineering створила технологію, яка дозволяє дронам працювати без GPS та уникати глушіння сигналу.

Деякі українські компанії вже виходять на американський ринок. У березні один із найбільших виробників дронів General Cherry підписав угоду про спільне виробництво безпілотників у США разом із Wilcox Industries.

Пентагон також запросив українські компанії до участі у програмі Drone Dominance вартістю 1,1 мільярда доларів, яка спрямована на пошук нових дронів для американської армії.

Попри це, переговори щодо масштабнішої "дронової угоди" між Києвом та Вашингтоном просуваються непросто. За даними CBS News, українські чиновники скаржилися на "нестачу підтримки" з боку окремих представників Білого дому та Пентагону, особливо після початку війни з Іраном.

Проєкт меморандуму наразі не створює юридично обов'язкових зобов'язань щодо фінансування, передачі технологій чи закупівель. Документ може діяти протягом двох років після підписання.

Водночас нова угода значно скромніша за масштабний проєкт drone deal на суму до 50 мільярдів доларів, який Зеленський протягом року пропонував адміністрації Трампа.

Що відомо про drone deal України та США?

Володимир Зеленський у квітні 2026 року розповідав, що Україна запропонувала США унікальну угоду з експорту української зброї під назвою drone deal. Йдеться про дрони та системи ППО.

У виданні Axios повідомляли, що Україна пропонувала США свої технології для боротьби з іранськими дронами ще у 2025 році, але тоді американці не оцінили цю ініціативу.

Уже тепер США розгорнули Sky Map для боротьби з безпілотниками на авіабазі в Саудівській Аравії після атак іранських дронів. Система, розроблена українською компанією, інтегрує дані для виявлення та знищення повітряних загроз.