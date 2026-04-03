"Хочу 10 контрактів по 10 років": Зеленський розповів, як Україна експортує озброєння

Володимир Зеленський заявив, що Україна будує партнерства з країнами щодо експорту озброєння на наступні 10 років. За словами президента, це дозволить наповнювати державний бюджет.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, повідомило Суспільне.

Як Україна будує партнерства?

Володимир Зеленський пояснив, що завдяки довгостроковим партнерствам та експорту озброєнь Україна буде заробляти та наповнювати бюджет.

І якщо не дай Бог війна – ви знаєте, кому дзвонити. Тому що підписано government to government, є домовленість. Вся зброя з виробництв, які ми побудували за кордоном, має йти в Україну. Ми їх відкривали там, щоб тут усе не зруйнували,

– пояснив він.

Президент зазначив, що прагне укласти щонайменше 10 контрактів терміном на 10 років, які забезпечать мільярдні інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України.

Водночас глава держави зауважив, що неконтрольоване відкриття великої кількості непогоджених виробництв за кордоном може ускладнити цей процес.

Але це глухий кут для тих, хто так відкриває. Все одно держави приходять до держав по співробітництво,

– підсумував Зеленський.

