Збиватиме усі російські літаки, – авіаексперт сказав, як Київ може отримати здатну на це ракету
- Україна веде перемовини з Катаром про обмін спеціалістів на 12 винищувачів Mirage 2000-5, але переговори поки у глухому куті.
- Оснащені певними ракетами, ці літаки можуть суттєво підвищити здатність України протидіяти російській авіації.
Україна спрямувала, зокрема до Катару, спеціалістів, що мають відбивати атаки іранських дронів по важливих об'єктах країни. В обмін Київ хоче отримати 12 французьких винищувачів Mirage 2000-5, які зняті з експлуатації в Катарі. Наразі перемовини зайшли у глухий кут.
Однак якби Україна отримала винищувачі з Катару, вони б суттєво допомогли Повітряним силам у протидії російській авіації. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, наголосивши, що навіть кілька Mirage 2000-5, оснащені відповідними ракетами, здатні забезпечити певний захист нашій країні.
У чому переваги ракет Meteor?
Криволап відзначив, що у Повітряних силах Катару є 12 літаків Mirage 2000-5, які оснащені ракетами Meteor.
Ця ракета є класу "повітря – повітря", вона здатна діяти на відстані 250 – 300 кілометрів. Meteor збиватиме усі російські літаки, які пов'язані з операціями з використання КАБів. Це бомбардувальники Су-34 або винищувачі Су-30 і Су-35, які прикривають ці бомбардувальники,
– пояснив він.
Ракета, що має дальність 250 – 300 кілометрів буде їх діставати і знищувати, і вони від неї, за словами авіаексперта, не зможуть втекти, тому що у ракети Meteor повітряно-реактивний прямоточний двигун. Коли вона навіть досягає своєї мети, то летить зі швидкістю чотири махи, і ніякий протиракетний маневр не допоможе.
"Однак ця ракета доволі дорога, але її навіть пускати не треба. Достатньо, щоб з'явилась інформація, що літаки оснащені цією ракетою, і тоді росіяни не підіймуть авіацію у в повітря або скинуть ці бомби ще й на своїх", – наголосив Костянтин Криволап.
Зверніть увагу! Вартість однієї ракети Meteor складає 2 мільйони євро. Вона здатна збивати високоманеврені цілі, зокрема, реактивні літаки, а також БпЛА, крилаті ракети.
Французи зараз в певних країнах, зокрема Арабських Еміратах, Індії, замінюють літаки Mirage на Rafale. Це, за словами авіаексперта, маркетинговий хід з їхнього боку, коли країна вже має літак Mirage, їй пропонується інший французький літак тієї ж компанії, але його вартість менша.
Що відомо про можливість передачі Україні літаків Mirage 2000?
Україна відправила близько 200 фахівців у країни Близького Сходу, які мають допомагати місцевим повітряним силам відбивати атаки дронів з Ірану.
Проте у Катарі виникли складнощі щодо роботи українських спеціалістів, адже не було досягнуто домовленостей між українською і катарськими сторонами. Київ хоче в обмін на свою допомогу отримати 12 літаків Mirage 2000-5, які Доха вже не використовує. Проте Катар наразі не погодився на це.
За інформацією Defence Express, винищувачі, що зберігаються у Катарі, йдеться про дев’ять одномісних Mirage 2000-5EDA та три двомісних навчальних Mirage 2000-5DDA, мають гарний технічний стан. Щоб замінити їх, Катар вже отримав 36 нових французьких винищувачів Rafale.
Нагадаємо, що, за словами міністра оборони Михайла Федорова, Франція збирається передати Україні літаки Mirage 2000. Зокрема це питання він обговорив з міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен.