Збиватиме усі російські літаки, – авіаексперт сказав, як Київ може отримати здатну на це ракету

Україна спрямувала, зокрема до Катару, спеціалістів, що мають відбивати атаки іранських дронів по важливих об'єктах країни. В обмін Київ хоче отримати 12 французьких винищувачів Mirage 2000-5, які зняті з експлуатації в Катарі. Наразі перемовини зайшли у глухий кут.

Однак якби Україна отримала винищувачі з Катару, вони б суттєво допомогли Повітряним силам у протидії російській авіації. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, наголосивши, що навіть кілька Mirage 2000-5, оснащені відповідними ракетами, здатні забезпечити певний захист нашій країні.

У чому переваги ракет Meteor?

Криволап відзначив, що у Повітряних силах Катару є 12 літаків Mirage 2000-5, які оснащені ракетами Meteor.

Ця ракета є класу "повітря – повітря", вона здатна діяти на відстані 250 – 300 кілометрів. Meteor збиватиме усі російські літаки, які пов'язані з операціями з використання КАБів. Це бомбардувальники Су-34 або винищувачі Су-30 і Су-35, які прикривають ці бомбардувальники,

– пояснив він.

Ракета, що має дальність 250 – 300 кілометрів буде їх діставати і знищувати, і вони від неї, за словами авіаексперта, не зможуть втекти, тому що у ракети Meteor повітряно-реактивний прямоточний двигун. Коли вона навіть досягає своєї мети, то летить зі швидкістю чотири махи, і ніякий протиракетний маневр не допоможе.

"Однак ця ракета доволі дорога, але її навіть пускати не треба. Достатньо, щоб з'явилась інформація, що літаки оснащені цією ракетою, і тоді росіяни не підіймуть авіацію у в повітря або скинуть ці бомби ще й на своїх", – наголосив Костянтин Криволап.

Зверніть увагу! Вартість однієї ракети Meteor складає 2 мільйони євро. Вона здатна збивати високоманеврені цілі, зокрема, реактивні літаки, а також БпЛА, крилаті ракети.

Французи зараз в певних країнах, зокрема Арабських Еміратах, Індії, замінюють літаки Mirage на Rafale. Це, за словами авіаексперта, маркетинговий хід з їхнього боку, коли країна вже має літак Mirage, їй пропонується інший французький літак тієї ж компанії, але його вартість менша.

