Military 24 Зброя і технології Відповідь на балістичну загрозу з Росії: Зеленський оголосив про потужну угоду з Німеччиною
18 червня, 16:42
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Оновлено - 16:56, 18 червня

Відповідь на балістичну загрозу з Росії: Зеленський оголосив про потужну угоду з Німеччиною

Анастасія Колеснікова

18 червня Україна на Німеччина підписали оборонну угоду. Вона стосується спільного захисту країн від балістичних ракет Росії.

Про це повідомив президент Зеленський на відкритті засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає 24 Канал.

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Що відомо про нову оборонну угоду Києва і Берліна?

У вступному слові політик повідомив, що Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів. Водночас балістичні ракети Росії залишаються великою проблемою. 

Ми всі зараз бачимо, що Путін покладається на одну останню річ – постійні ракетні удари. Він має балістичні ракети. Тому нам потрібні антибалістичні спроможності,
 – наголосив президент.

Він повідомив, що Україна і Німеччина зробили важливий крок у посиленні антибалістичного захисту. 

У нас є певні технології, певні технології є у Німеччини. І сьогодні міністри оборони підписали угоду, щоб поєднати наші спроможності,
 – зазначив Зеленський.

"До кінця зими ми вже маємо бачити результати нашої спільної роботи щодо антибалістичного захисту. Це те, що потрібно не лише Україні, а всім", – додав політик.

Під час виступу Зеленський також повідомив, у DroneDeal вже залучені 15 країн НАТО та 12 країн поза Альянсом. Також деякі країни вже підготували рішення щодо нових внесків у програму PURL. 

За словами президента, Європа може мати найсильнішу армію лише завдяки довгостроковій співпраці з Україною. 

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