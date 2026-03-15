"Будемо тестувати на росіянах": у Fire Point озвучили, на якому етапі розробки балістика України
- Україна розробила нові балістичні ракети FP-7, які є аналогом ATACMS, але вдвічі дешевші.
- Тестування переходить на новий етап, ракети будуть використовуватися вже для атак по ворогу.
Україна розробила нові балістичні ракети FP-7, це клон радянської ракети 48Н6 від ЗРК С-400. Ця балістика здатна летіти на відстань до 300 кілометрів, вже відбулось її випробування. Наразі тестування переходить на новий етап.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман, вказавши на те, що пуск ракети здійснюється з причіпної платформи.
Українська балістика FP-7 – аналог ATACMS
Головний конструктор пояснив, що вітчизняна балістична ракета FP-7 – це аналог американської ракети ATACMS. Однак за ціною двічі менша. Дальність ураження однакова – до 300 кілометрів залежно від ваги бойової головки. Проте українська розробка не настільки компактна, як американська.
Він зауважив, що всі деталі компанія Fire Point повністю виготовляє самостійно (починаючи від двигунів і завершуючи польотним контролером). Тільки бойову частину їй виготовляють на замовлення. З його слів, виробництво починається ще до кодифікації. Це робиться, аби не допустити просідання по кількості виготовлених одиниць.
Вже був політ. Зараз ми переходимо до тестування на наших "любих" сусідах,
– озвучив Денис Штілерман.
Чому зброя вартує дорого?
Говорячи про вартість балістики, головний конструктор Fire Point зазначив, що вона дорога зокрема через бюрократичне навантаження. Воно, з його слів, воно великим тягарем лежить на оборонних компаніях у всьому світі.
"Якщо говорити про Boeing 747, то від ідеї до першого комерційного польоту був період в 6 років. У випадку Airbus А380 – це зайняло 25 років. Все це через бюрократичне навантаження. Треба мати безліч інженерів, юристів, менеджерів, які заповнюватимуть нікому непотрібні папери. Тестування тривають роками…", – зазначив Штілерман.
Все це, з його слів, накладається на собівартість. Тому навіть найпростіший вид зброї стає дуже дорогим. Через це українська влада, як наголосив співзасновник Fire Point, ухвалила важливе і правильне рішення, коли перекинула цей бюрократичний тягар на кодифікацію БпЛА.
Тому ми все кодифікуємо як дрони: і FP-5 в нас дрони, і FP-7 теж. В нас нема часу кодифікувати це старими методами. Якби ми йшли за тими канонами, які створила військова бюрократія, то ми б досі випробували FP-дрон,
– пояснив Штілерман.
Що ще відомо про українську балістику FP-7?
Наприкінці лютого компанія Fire Point показала перший етап польоту балістики FP-7. Вага бойової частини становить 150 кілограмів. Максимальна швидкість – 5400 кілометрів за годину. Висота польоту дорівнює 65 кілометрів.
Ракета, створена на базі 48Н6 від ЗРК С-400, має модернізований корпус та нову електроніку. Пускова установка спрощена і створена на основі стандартного причепа. Це дозволяє зробити запуск швидким і маскувати систему.
Планується, що ці балістичні ракети запускатимуть із мобільних пускових установок, які маскуватимуть під вантажівки. Це покликано для того, аби ускладнити їх виявлення ворогом. Процес розгортання комплексу для запуску ракети займатиме орієнтовно 15 хвилин.