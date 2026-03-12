Україна та Румунія домовилися про спільне виробництво дронів
- Україна та Румунія домовилися про спільне виробництво дронів на румунській території, що закріплено в одній з підписаних угод.
- Окрім цього, підписано рамкові угоди щодо співробітництва в енергетиці, спільне виробництво оборонної продукції та декларація про стратегічне партнерство між країнами.
Україна та Румунія налагодять спільне виробництво дронів. Це відбуватиметься на румунській території.
Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан на спільному брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським у Бухаресті.
Що відомо про домовленість України та Румунії щодо дронів?
Нікушор Дан зазначив, що домовленість про виробництво дронів уже закріпили в одній з угод, які він підписав 12 березня з президентом України.
Своєю чергою, Володимир Зеленський повідомив, що серед підписаних домовленостей також були:
- рамкові угоди щодо співробітництва в енергетичному секторі;
- спільна заява про спільне виробництво оборонної продукції;
- декларація про встановлення стратегічного партнерства між сторонами.
Український лідер також заявив, що після початку нової війни на Близькому Сході стало ще очевидніше: безпеку держав забезпечує насамперед співпраця між союзниками.
Ми вважаємо, що в нашому регіоні, в Європі, існує потреба в більшій співпраці та обміні нашим досвідом, що може бути корисним,
– сказав Володимир Зеленський.
З якими країнами Україна виробляє дрони ще?
Володимир Зеленський 13 лютого відвідав перше спільне німецько-українське підприємство Quantum Frontline Industries, яке виробляє дрони для Сил оборони України. Президент також оголосив про відкриття 10 спільних підприємств у Німеччині із виробництва українських дронів до кінця року.
Також Україна спільно виробляє дрони із Норвегією. Наприкінці 2025 року був підписаний документ, який дозволить швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.
Раніше Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду на виробництво дронів-перехоплювачів Octopus у Великій Британії. У планах – запустити масове виробництво, що може сягати кількох тисяч дронів на місяць.