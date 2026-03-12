Укр Рус
12 марта, 16:43
Обновлено - 16:57, 12 марта

Украина и Румыния договорились о совместном производстве дронов

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Украина и Румыния договорились о совместном производстве дронов на румынской территории, что закреплено в одном из подписанных соглашений.
  • Кроме этого, подписаны рамочные соглашения о сотрудничестве в энергетике, совместное производство оборонной продукции и декларация о стратегическом партнерстве между странами.

Украина и Румыния наладят совместное производство дронов. Это будет происходить на румынской территории.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Бухаресте.

Что известно о договоренности Украины и Румынии относительно дронов?

Никушор Дан отметил, что договоренность о производстве дронов уже закрепили в одном из соглашений, которые он подписал 12 марта с президентом Украины.

В свою очередь, Владимир Зеленский сообщил, что среди подписанных договоренностей также были:

  • рамочные соглашения о сотрудничестве в энергетическом секторе;
  • совместное заявление о совместном производстве оборонной продукции;
  • декларация об установлении стратегического партнерства между сторонами.

Украинский лидер также заявил, что после начала новой войны на Ближнем Востоке стало еще очевиднее: безопасность государств обеспечивает прежде всего сотрудничество между союзниками.

Мы считаем, что в нашем регионе, в Европе, существует потребность в большем сотрудничестве и обмене нашим опытом, что может быть полезным, 
– сказал Владимир Зеленский.

С какими странами Украина производит дроны еще?

  • Владимир Зеленский 13 февраля посетил первое совместное немецко-украинское предприятие Quantum Frontline Industries, которое производит дроны для Сил обороны Украины. Президент также объявил об открытии 10 совместных предприятий в Германии по производству украинских дронов до конца года.

  • Также Украина совместно с Норвегией производит дроны с Норвегией. В конце 2025 года был подписан документ, который позволит быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

  • Ранее Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение на производство дронов-перехватчиков Octopus в Великобритании. В планах – запустить массовое производство, что может достигать нескольких тысяч дронов в месяц.