Альтернативи системам Patriot: які ще є засоби й методи боротьби проти російської балістики

Російська балістика є суттєвою проблемою для України, тому наша держава шукає варіанти як захиститися. Сама по собі протиракетна оборона є лише підстраховкою. Без ураження пускових установок ворога, його виробничих потужностей повноцінно убезпечитись не вдасться.

Про це в етері 24 Каналу наголосив головний редактор видання Defence Express Олег Катков, зазначивши, що це показала війна на Близькому Сході, коли країни Перської затоки, маючи чималий обсяг ракет до систем Patriot і відстрілявши понад 2000 протибалістичних ракет, а США – до 1400, врешті мали на своїй території "прильоти" з боку Ірану. Щоб компенсувати витрати ракетних запасів їм знадобляться роки.

Чим можна замінити Patriot?

Сьогодні, зі слів головного редактора видання Defence Express, є альтернативи до систем Patriot. Наприклад, ізраїльський комплекс "Праща Давида" з доведеною в бойових умовах можливістю перехоплення балістичних ракет. Однак Україні, аби мати змогу збивати російську балістику, він недоступний, бо Ізраїль його не продає.

Існує також варіант систем KM-SAM II, вони виготовлені в Південній Кореї за участю в розробці у 2000 роках Росії. Цей комплекс в ОАЕ довів можливість перехоплювати балістичні ракети.

На цьому перелік закінчується, бо більше жодні засоби у цивілізованому світі в реальних бойових умовах свою ефективність не довели. Є задекларовані можливості, наприклад, ізраїльського комплексу Barak MX. Але ні Ізраїль, ні Південна Корея не хочуть їх продавати,

– озвучив Каток.

Україна не раз зверталась зокрема до Сеулу з цього приводу, але отримала відмову навіть попри те, що участь у війні на боці Росії на ту мить вже брали солдати Північної Кореї. Для України, на думку Каткова, об'єктивно залишається тільки варіант Patriot. Тому що їх вже поставлена для ЗСУ значна кількість, ніж тих же SAMP/T, які пройшли модернізацію і можливо будуть спроможні збивати балістичні цілі ефективно.

Але ці системи все одно впираються у виробництво ракет до них. Тому в осяжній перспективі альтернативи Patriot не проглядається. Це так не лише у випадку України, так по всьому світу,

– пояснив Катков.

Навіть на прикладі Перської затоки з досвідом залучення корейських KM-SAM II їх нібито почали активніше законтрактовувати (укладати контракти на закупівлю). Але Південна Корея виробляє 300 ракет-перехоплювачів на рік, а кількість операторів до KM-SAM II різко збільшується на всі країни затоки. Відмовлятися ці арабські держави від Patriot не будуть, вони хочуть KM-SAM II лише підсилити свою оборону.

Україні слід зосередитися на власній розробці, але є ризики

Головний редактор видання Defence Express переконаний, що Україні треба шукати власні засоби в якості альтернативи Patriot, при цьому розуміючи всі ризики. Бо можна дуже сильно хотіти цього, виділяти значні ресурси, а потім досягти бажаного результату не завжди вдається.

Він нагадав, що можливість збиття балістики декларувалась до Patriot PAC-2, який врешті не зміг це зробити попри вкладені великі гроші та витрачений час на виробництво, тому згодом з'явився Patriot PAC-3, але знову ж таки спочатку з ракетою CRI, яку потім замінили на MSE, що також свідчить, що не всі операції були вдалими.

Це складний процес. Швидкість зустрічі балістичної ракети з протибалістичною вимірюється у кілометрах на секунду. Тому далеко не всі країни мають такі можливості,

– підсумував Катков.

Україна готується протестувати аналог Patriot

Нагадаємо, Денис Штилерман, співзасновник української оборонної компанії Fire Point, яка виготовляє озброєння, заявив про участь у проєкті Європи під назвою Freya. Він покликаний створити систему протиповітряної оборони, яка буде здатна збивати балістику, як це сьогодні може робити Patriot. Штилерман запевнив, що Україна має намір здійснити випробування такого засобу до кінця 2026 року.

Раніше заступник керівника ОПУ, бригадний генерал Павло Паліса розповів, що Україна спільно з європейцями шукає альтернативу американським ракетам PAC-3 до ЗРК Patriot. Саме вони є найефективнішими у боротьбі з російською балістикою. Він вказав на те, що українські Повітряні сили відчувають нестачу таких ракет-перехоплювачів.