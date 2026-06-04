Авіаексперт припустив, коли може початись серійне виробництво передових ракет від Fire Point

Fire Point опублікували перші кадри запуску балістичної ракети FP-7.X. ЇЇ бойова частина 150 кілограмів, а дальність – 200 кілометрів. Кажуть, що ця зброя може стати нашим українським ATACMS.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що льотні випробування ракети розпочалися 1 червня 2026 року. Опубліковані 3 червня кадри демонструють початок цього етапу тестування.

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Коли ракету FP-7.X запустять у серійне виробництво?

Костянтин Криволап зазначив, що за графіком льотні випробування ракети FP-7.X мають завершитися у липні. У серпні розробники можуть доопрацьовувати окремі характеристики ракети, якщо виникне така потреба. Після цього у вересні очікується початок державних випробувань.

Якщо все буде нормально, то можна очікувати, що рішення про серійне виробництво буде на початку грудня (2026 року – 24 Канал),

– пояснив авіаційний експерт.

Водночас він наголосив, що строки залежать не лише від виробника, а й від державних процедур. Якщо процеси кваліфікації та випробувань вдасться прискорити, ракета може надійти у виробництво й раніше.

Зверніть увагу! Ракета FP-7.X є частиною антибалістичного перехоплювача FREYJA. Це важливе досягнення, аби захищати українське небо без залежності від партнерів.

Відомо, що Fire Point уже готовий був переходити до невеликих серій виробництва ракет, але, Криволап наголосив, що були проблеми пов'язані з компрометацією компанії, тому всі ці процеси затрималися.

Що дасть Україні власний аналог ATACMS?

На думку авіаційного експерта, поява власних далекобійних засобів ураження є наслідком того, що Україна більше не може повністю покладатися на західну допомогу. Розробки Fire Point роблять наші військові спроможності більш автономними та потужними.

Авіаційний експерт про українську балістику: відео

Сили оборони зможуть виконувати головне завдання – здійснювати далекобійні удари по військових цілях противника і руйнувати його логістику.

Хоч ми ще не маємо в достатньому обсязі ракети (FP-7.X – 24 Канал), але бачимо, як за допомогою інших дронів, які обладнані штучним інтелектом, мають систему розпізнавання образів і автоматичного наведення, ми перерізаємо шлях від Маріуполя до Джанкоя,

– сказав він.

Порушення логістики може мати для російської армії критичні наслідки, адже вона поступово гинутиме та втрачатиме свої наступальні можливості.

Що відомо про роботу Fire Point?

У Fire Point повідомили про ураження двох російських кораблів під час атаки на базу в Кронштадті. У компанії пов'язали удар із початком Петербурзького міжнародного економічного форуму, який проходить у Санкт-Петербурзі. Також під атакою опинився місцевий нафтовий термінал, що забезпечує потреби російського військово-промислового комплексу.

Після появи реклами Fire Point із запуском безпілотників з вантажівки російські воєнні блогери закликали вважати всі українські фури законними цілями. Сергій "Флеш" Бескрестнов назвав таку логіку абсурдною та нагадав, що Росія також використовує цивільний транспорт для запуску дронів.