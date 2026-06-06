Битимуть на 600 кілометрів, – авіаексперт про цікаві можливості української балістики

В Україні можуть уже цього літа завершити випробування власної балістичної ракети та розпочати її серійне виробництво. Це суттєво розширить можливості для ударів по важливих об'єктах Росії.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що не варто сприймати українську балістику як зброю, яка кардинально змінить перебіг війни. За його словами, її потенціал залежатиме не лише від можливостей виробників, а й від того, скільки ракет зможе закуповувати держава та для яких завдань їх застосовуватимуть.

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Які можливості матиме українська балістика?

Анатолій Храпчинський зазначив, що на застосування української балістики можуть впливати позиції західних партнерів. Частина союзників обережно ставиться до ударів по території Росії через ризики ескалації, пов'язані з можливим застосуванням Росією ядерної зброї.

"Одна справа, коли ми, виробники, кажемо про кількість, яку можемо випускати, інша справа – яку кількість може купувати держава і яку кількість може застосовувати держава. Адже будь-який удар є планованою операцією з попередньою розвідкою, з отриманням більш точної інформації", – зазначив він.

Авіаексперт про розробку української балістики: відео

За словами авіаексперта, нині тривають випробування систем із дальністю 200 – 300 кілометрів.

Це дозволить працювати на відстань до 600 кілометрів. Тут відкривається можливість пробивати московське ППО, адже в Московському регіоні є велика кількість важливих для нас об'єктів,

– сказав Храпчинський.

Відомо, що там розташовані підприємства, які виробляють ракети Х-101, Х-59, Х-69 та інші види озброєння. Також у Підмосков'ї виготовляють ракети "Циркон".

Тому українські балістичні ракети будуть найкращим рішенням для того, щоб завдавати ударів по ворожій території.

Важливо! Розробники та експерти прогнозують, що власні балістичні ракети дозволять завдавати ударів по важливих військових об'єктах противника на значній відстані. Водночас точні терміни завершення розробки залежать від результатів випробувань та подальшого фінансування проєкту.

Авіаексперт також пояснив, що балістичні ракети мають більше корисного навантаження та складнішу траєкторію польоту, що ускладнює їх перехоплення. За його словами, у перспективі це може призвести до зупинки російських виробничих потужностей, які виготовляють озброєння.

Що відомо про українську балістику?

Українська компанія Fire Point представила балістичну ракету FP-7, яка вже пройшла випробування. Розробка здатна уражати цілі на значній відстані та призначена для ударів по важливих військових об'єктах противника. Ракету створювали з урахуванням можливості швидкого та відносно недорогого серійного виробництва.

В Україні триває розробка нових балістичних ракет FP-7 та FP-9, які мають стати вітчизняною альтернативою американським ATACMS. Розробники стверджують, що нові ракети коштуватимуть щонайменше удвічі дешевше за американський аналог.

У компанії Fire Point заявили, що розробляють балістичну ракету FP-9, яка зможе вражати цілі на відстані до 850 кілометрів. За словами розробників, такого радіуса дії вистачить, аби діставати до Москви, а сама ракета матиме потужну бойову частину.