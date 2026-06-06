Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что не стоит воспринимать украинскую баллистику как оружие, которое кардинально изменит ход войны. По его словам, ее потенциал будет зависеть не только от возможностей производителей, но и от того, сколько ракет сможет закупать государство и для каких задач их будут применять.

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Какие возможности будет иметь украинская баллистика?

Анатолий Храпчинский отметил, что на применение украинской баллистики могут влиять позиции западных партнеров. Часть союзников осторожно относится к ударам по территории России из-за рисков эскалации, связанные с возможным применением Россией ядерного оружия.

"Одно дело, когда мы, производители, говорим о количестве, которое можем выпускать, другое дело – какое количество может покупать государство и какое количество может применять государство. Ведь любой удар является планируемой операцией с предварительной разведкой, с получением более точной информации", – отметил он.

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Авиаэксперт о разработке украинской баллистики: видео

По словам авиаэксперта, сейчас продолжаются испытания систем с дальностью 200 – 300 километров.

Это позволит работать на расстояние до 600 километров. Здесь открывается возможность пробивать московское ПВО, ведь в Московском регионе есть большое количество важных для нас объектов,

– сказал Храпчинский.

Известно, что там расположены предприятия, которые производят ракеты Х-101, Х-59, Х-69 и другие виды вооружения. Также в Подмосковье изготавливают ракеты "Циркон".

Поэтому украинские баллистические ракеты будут лучшим решением для того, чтобы наносить удары по вражеской территории.

Важно! Разработчики и эксперты прогнозируют, что собственные баллистические ракеты позволят наносить удары по важным военным объектам противника на значительном расстоянии. В то же время точные сроки завершения разработки зависят от результатов испытаний и дальнейшего финансирования проекта.

Авиаэксперт также пояснил, что баллистические ракеты имеют больше полезной нагрузки и сложную траекторию полета, что затрудняет их перехват. По его словам, в перспективе это может привести к остановке российских производственных мощностей, которые изготавливают вооружение.

Что известно об украинской баллистике?

Украинская компания Fire Point представила баллистическую ракету FP-7, которая уже прошла испытания. Разработка способна поражать цели на значительном расстоянии и предназначена для ударов по важным военным объектам противника. Ракету создавали с учетом возможности быстрого и относительно недорогого серийного производства.

В Украине продолжается разработка новых баллистических ракет FP-7 и FP-9, которые должны стать отечественной альтернативой американским ATACMS. Разработчики утверждают, что новые ракеты будут стоить минимум вдвое дешевле американского аналога.

В компании Fire Point заявили, что разрабатывают баллистическую ракету FP-9, которая сможет поражать цели на расстоянии до 850 километров. По словам разработчиков, такого радиуса действия хватит, чтобы доставать до Москвы, а сама ракета будет иметь мощную боевую часть.