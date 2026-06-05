Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что принцип действия таких средств поражения существенно отличается от обычных фугасных боеголовок. Эти боеприпасы способны накрывать значительно большую площадь.

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В чем опасность кассетных боеприпасов?

По словам Павла Нарожного, обычный фугасный боеприпас вызывает один мощный взрыв, который может разрушить здание или нанести серьезные повреждения инфраструктуре.

Зато кассетная боевая часть в воздухе раскрывается на определенной высоте и рассеивает большое количество суббоеприпасов. Они могут взрываться как сразу после контакта с землей, так и через определенный промежуток времени после приземления.

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Важно! МИД Украины заявил о систематическом использовании Россией кассетных боеприпасов во время войны. По данным ведомства, с начала полномасштабного вторжения зафиксировали по меньшей мере 5974 случая их применения. В Киеве отмечают, что такие атаки приводят к многочисленным жертвам среди гражданских и являются нарушением норм международного гуманитарного права.

Военный эксперт объяснил, что особая опасность таких ударов заключается в угрозе для людей, которые прибывают на место попадания после первой атаки.

Представим ракетный удар. Уничтожено какое-то здание. Под зданием есть люди, возможно, какая-то техника, возможно, пожар. Туда идут гражданские или спасатели для того, чтобы помочь тем, кто был поражен во время этого удара. Через некоторое время они запускают вторую ракету – кассетную, которая уже бьет по спасателям и гражданским людям,

– сказал он.

Нарожный заметил, что площадь поражения зависит от типа боеприпаса и количества ракет. Для примера, типичный кассетный боеприпас для РСЗО "Ураган" во время залпа из 16 ракет может накрывать до 40 гектаров территории.

Новая ли это для врага тактика?

Военный эксперт отметил, что применение кассетных боеприпасов с задержкой подрыва не является новой тактикой российских войск. Оккупанты уже неоднократно использовали различные типы такого оружия.

Они (россияне – 24 Канал) использовали их с КАБами, сами публиковали видео использования таких авиационных кассетных боеприпасов, которые запрещены международными нормами,

– отметил он.

Кроме того, Нарожный подчеркнул, что украинские службы реагирования хорошо знакомы с такими рисками и имеют соответствующие инструкции для работы после подобных атак.

После удара кассетным боеприпасом на месте остаются характерные суббоеприпасы, которые довольно легко распознать. По его словам, они примерно размером с банку сгущенного молока и имеют характерный внешний вид.

Если спасатели обнаруживают хотя бы один такой боеприпас, работы без предварительного разминирования на этом участке уже не будут проводиться.

Последние атаки России по Украине

Харьков остается одной из главных целей российских воздушных атак. Враг постоянно меняет тактику применения дронов и ракет, пытаясь обходить украинскую противовоздушную оборону. Поэтому характер обстрелов города может в дальнейшем меняться и становиться еще более сложными для противодействия.

В Чернигове 5 мая зафиксировали попадание вражеского беспилотника по одному из предприятий. В результате атаки возник пожар, на месте работали экстренные службы. Также повреждения получили жилые дома вблизи места удара.

Российские войска ночью 5 июня атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Вследствие этого повреждения получил объект критической инфраструктуры, а также жилой дом. Из-за попадания возникли пожары, которые ликвидировали спасатели, к счастью, пострадавших нет.