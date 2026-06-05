Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

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Какие последствия атаки на Чернигов?

Ориентировочно в 10:48 объявили воздушную тревогу для Черниговского и Корюковского районов. Уже около 11:23 в Воздушных силах сообщили о движении беспилотника курсом на областной центр с северного направления.

Дмитрий Брижинский сообщил о попадании вражеского беспилотника по одному из предприятий в северной части города. По предварительной информации, пострадали по меньшей мере три человека, эти данные еще уточняют.

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Кроме вышеупомянутого, начальник ОВА сообщил о еще одном попадании "Шахеда" на территории местной автостоянки. Согласно обнародованной информации, там возник пожар, предварительно, повреждены 23 автомобиля.

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Как последствия предыдущих обстрелов Украины?

Ранее Россия атаковала предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области. В результате обстрела погибли по меньшей мере 4 человека, еще 7 человек получили ранения. На месте вражеского удара возникло возгорание.

Кстати, в целом силы ПВО обезвредили 198 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны. Воздушные силы ВСУ сообщали о попадании 16 БпЛА на 13 локациях. Также зафиксировали падение обломков сбитых целей на 12 локациях.