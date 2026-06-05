Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

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Які наслідки атаки на Чернігів?

Орієнтовно о 10:48 оголосили повітряну тривогу для Чернігівського та Корюківського районів. Вже близько 11:23 у Повітряних силах повідомили про рух безпілотника курсом на обласний центр з північного напрямку.

Дмитро Брижинський повідомив про влучання ворожого безпілотника по одному з підприємств у північній частині міста. За попередньою інформацією, постраждали щонайменше 6 людей, ці дані ще уточнюють.

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Крім вищезгаданого, начальник ОВА повідомив про ще одне влучання "Шахеда" на території місцевої автостоянки. Згідно з оприлюдненою інформацією, там виникла пожежа, попередньо, пошкоджено 23 автомобілі.

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Як наслідки попередніх обстрілів України?

Раніше Росія атакувала підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київської області. Унаслідок обстрілу загинуло щонайменше 4 людини, ще 7 осіб зазнали поранень. На місці ворожого удару виникло загоряння.

До речі, загалом сили ППО знешкодили 198 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про влучання 16 БпЛА на 13 локаціях. Також зафіксували падіння уламків збитих цілей на 12 локаціях.