У Броварському районі ворог вдарив по підприємству харчової промисловості. Про це повідомили в ОВА.

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Які наслідки удару по Київщині 5 червня?

Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях,

– зазначили в адміністрації.

Спершу повідомлялося, що загинула одна людина, а четверо травмовано. Втім, згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 4.

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В ОВА також розповіли, що на території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. Попередньо, в будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати.

На місці працюють усі необхідні служби. Тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки.

До слова, у мережі пишуть, що росіяни атакували молочне підприємство "Яготинське для дітей".

Наслідки атаки на харчове підприємство / Фото ДСНС

Нагадаємо, що близько 08:00 у Броварському районі оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів. Згодом там пролунали вибухи.

Де ще лунали вибухи 5 травня?

У ніч проти 5 травня Росія запустила дві керовані авіаційні ракети та 216 дронів. 198 безпілотників було знешкоджено протиповітряною обороною. Ворожі ракети не досягли своїх цілей.

Внаслідок атаки російських БпЛА по житловому сектору Конотопа травмовані 5 людей, з них 3 дитини. Сталося загоряння приватного житлового будинку, а також пошкодження 4 домоволодінь.

В Одеському районі внаслідок влучання дрона зруйновано приватний житловий будинок, виникла пожежа. Також зафіксовано ушкодження об'єкта критичної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.

Уночі ворог завдав ударів по місту Павлоград та Троїцькій громаді Павлоградського району. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще дві особи постраждали. Пошкоджено підприємство та приватні житлові будинки.