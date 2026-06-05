Загалом ворог запустив 216 ударних БпЛА різних типів, зокрема реактивні "Шахеди". Також противник вдарив двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з окупованої частини Запоріжжя. Про це повідомляють Повітряні сили.

Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами" майже "прямо з заводу": "Флеш" вказав на цікаву деталь

Як відпрацювала ППО?

Станом на 07:30 сили ППО знешкодили 198 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без влучань. Відомо про прильоти 16 БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей", – уточнили військові.