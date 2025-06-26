Стоит заметить, что сейчас зафиксировано не менее 5 974 фактов применения таких боеприпасов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Что говорят в МИД об использовании Россией кассетных боеприпасов

По данным МИД, российские оккупанты регулярно наносят по Силам обороны Украины и гражданским людям ракетно-бомбовые удары с применением ракетных комплексов "Смерч", "Град", "Ураган", "Точка-У" и авиационных бомб, снаряженных кассетными боеприпасами, содержащих такие элементы как 9Н210, 9Н235, КОБЕ 3Б-30, Q-16, КЭ 136В3, М42, ШОАБ-0,5.

Особой жестокостью отличаются убийство 22 и ранения 31 человека в Чернигове 17 марта 2022 года в результате обстрела из РСЗО "Ураган", удар по Краматорску 8 апреля 2022 года кассетной ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу во время эвакуации гражданских людей, в результате которого погибли 54 человека и еще 135 были ранены.

А также обстрел Киева 17 июня 2025 года ракетой Х-69, после которого обнаружили 29 предметов, похожих на кассетные боеприпасы.

Это далеко не полный перечень украинских городов, где Россия использовала кассетные боеприпасы. Подобные атаки в городах Николаев, Харьков, Одесса, Сумы, Херсон, Чугуев, Доброполье, Ахтырка, Затока, а также на территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей,

– говорят в МИДе.

Там добавляют, что они привели к многочисленным жертвам среди гражданских людей, включая детей, и масштабного уничтожения объектов жилой, медицинской, образовательной и критической инфраструктуры.

Россияне сознательно и целенаправленно применяют кассетные боеприпасы для того, чтобы вызвать как можно больше гражданских жертв и разрушений. В Министерстве иностранных дел отмечают, что это является частью системной политики террора, которую Москва воплощает против украинского народа.

Международное сообщество должно также осознавать, что Россия учит таким преступным методам ведения войны своих сообщников – Иран и Северную Корею.

Такие действия Кремля грубо нарушают основополагающие нормы международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), Римского статута Международного уголовного суда, который определяет умышленные атаки против гражданских как военное преступление.

Подчеркиваем, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности. Компетентные органы Украины документируют и открывают уголовные производства по фактам таких зверств России для привлечения виновных к ответственности,

– отмечают в МИД.

А также призывают партнеров и международные организации ввести новые разрушительные санкции против российской экономики и промышленности, в частности ее оборонного комплекса, энергетических доходов, банковского сектора, против физических и юридических лиц, которые прямо или косвенно способствуют вооруженной агрессии против Украины.

МИД также просят союзников активизировать поставки Украине всех типов систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним, усилить дальнобойные способности государства и инвестировать в соответствующее украинское производство, что позволит защитить людей и спасти человеческие жизни.