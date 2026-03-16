США вже на іншому рівні: чи потрібна їм допомога України з відбиття дронів

Україна має великий досвід та технології щодо збиття "Шахедів", що зараз має бути вкрай потрібно США у протистоянні з Іраном. Проте Сполученні Штати, зокрема у плануванні військових операцій, використовують провідні досягнення у сфері штучного інтелекту. Тому український досвід може не відповідати викликам, які ставить собою армія США.

Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, наскільки потрібні США напрацювання українських військових у сфері знешкодження ворожих дронів. Він припустив, чи планують американці використовувати цей досвід України.

Чи доступні США напрацювання українців щодо збиття дронів?

Жовтенко наголосив, що досвід України – це базовий рівень, який американці обійшли, тому що усвідомлювали, що він є для них доступним у будь-який момент часу і на будь-якому рівні деталізації і глибини.

Американські розробники скористалися нашим досвідом як одним із щаблів драбини для того, щоб підійматися далі у своїх наукових, теоретичних розробках, практичних напрацюваннях, які вони зараз мають,

– відзначив експерт.

Тому український досвід, дійсно, корисний, він може бути застосований американцями.

Варто знати. Володимир Зеленський заявив, що хоче підписати багаторічну угоду зі США щодо виробництва дронів на суму приблизно 35 – 50 мільярдів доларів. Україна може надати США першим систему, у якій можуть працювати 200 компаній. Однак президент України не отримав чіткої відповіді від Сполучених Штатів.

Йдеться не про досвід фахівців з мобільних вогневих груп, які теоретично можуть навчити військових США та країн Перської затоки збивати "Шахеди", і не про досвід операторів дронів-перехоплювачів. Мовиться, за його словами, про технологічну складову, і доступ до неї в американців є 24/7.

Тому фундамент під ті системи, якими зараз користуються американці, вони беруть у нас – з того величезного океану даних, які збирають їхні системи зброї, що ми використовуємо в Україні,

– пояснив Тарас Жовтенко.

Відповідно американські розробники, які займаються штучним інтелектом, вже використовують ці дані по-своєму. Тому, за його словами, цілком логічно, що розробники систем штучного інтелекту у США проігнорували цей рівень, адже для них він вже закритий українцями.

Експерт із міжнародної безпеки уточнив, що мовиться про системи стратегічного штучного інтелекту, а не системи машинного зору, які використовуються у дронах. Це теж важлива деталь, але це фактично невеличкий алгоритм, який дозволяє збирати, обробляти бази інформації. Це питання командування, контролю, запуску дронів та їхнього розташування, розосередження тощо. Саме це передусім цікавить американців і саме це вони тестують зараз у цій великій військовій операції проти Ірану.

