Дрон-трансформер для комунікацій та ударів: Україна тестує новий БпЛА
- Українська компанія Roboneers тестує новий багатофункціональний БпЛА BULLDOG.
- Дрон можна використовувати для зв'язку та ударних місій, адаптуючи під різні бойові задачі.
Українська компанія Roboneers почала тестувати новий дрон. Багатофункціональний БпЛА BULLDOG можна буде використовувати для зв'язку та ударних місій.
Новий БпЛА здатний швидко адаптуватися під різні бойові задачі. Про це повідомили в Mezha.Media.
Що відомо про новий український дрон?
Основні завдання для такого БпЛА – це підтримувати надійний радіозв’язок між землею та повітрям у густо забудованих районах та забезпечувати точне доставляння та скидання вантажів по заданих цілях у тактичній зоні без втрати контролю.
Платформа здатна працювати в умовах обмеженої видимості, втрати GPS, підвищеної вологості та пилу, а також у нічний час, що робить її незамінною для виконання тактичних задач,
– зазначили в компанії.
Які характеристики має БпЛА BULLDOG:
- може перебувати 70 хвилин у повітрі;
- дальність польоту до 20 кілометрів, а тактичний радіус – до 10 кілометрів;
- корисне навантаження до 10 кілограмів;
- швидкість 12 – 15 метрів за секунду;
- захищений канал управління.
Також компанія зазначила, що БпЛА BULLDOG поки що перебуває лише на етапі тестування.
Що ще відомо про українську зброю?
Дрони-перехоплювачі від української компанії "Дикі Шершні" використовуються для захисту військових об'єктів на Близькому Сході, і їх успішність дуже висока. Ці безпілотники є економічно вигідними та мають різні інноваційні технології.
Українська компанія DevDroid презентувала наземний роботизований комплекс Droid NW 40 з автоматичним гранатометом на виставці BEDEX у Брюсселі.
Україна розробила нові балістичні ракети FP-7, які є аналогом ATACMS, але вдвічі дешевші. Тестування переходить на новий етап, ракети будуть використовуватися вже для атак по ворогу.