Новий рекорд: український пілот керував дроном, перебуваючи закордоном

Компанія-виробник дронів "Дикі Шершні" заявила про новий рекорд відстані, з якої вдалося керувати безпілотником. Пілот, який перебував закордоном, керував БпЛА на відстані 2000 кілометрів від нього.

Про досягнення компанія повідомила у власних соцмережах.

Що відомо про історичний запуск дрона?

"Дикі шершні" повідомили, що запуск на рекордну відстань став можливим завдяки використанню новітньої технології Hornet Vision Ctrl, яка також є українською інновацією. Ця ж компанія нещодавно повідомила, що розробила технологію віддаленого керування своїми STING – перехоплювачами ворожих БпЛА. Вона вже пройшла кількамісячне випробовування в бойових умовах та продемонструвала високу ефективність застосування.

В планах у "Диких шершнів" масове використання технології, яка дозволить екіпажам змогу контролювати значно більші ділянки фронту. У компанії обіцяли збільшення ефективності до 5 разів. Замість 20 кілометрів – до 100. Проте, як виявилось вона дозволяє здійснювати запуски і на більші відстані.

Ми вже розпочали серійне розгортання HORNET VISION Ctrl. Саме це раніше дозволило Роману "Халку" з підрозділу BULAVA знищити два шахеди на відстані 500 кілометрів,

– написали "Дикі шершні" у власних соцмережах.

Пілот здійснював управління дроном на відстані 2000 кілометрів

Компанія називала те досягнення "абсолютним рекордом", а вже через місяць перевершила його.

