Герой України, заступник командувача ОК "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чи може сьогодні з'явитися новий геймчейнджер на полі бою. Він окреслив, яка зброя вже зараз здатна помітно вплинути на хід війни і чому все впирається не лише в саму ідею, а й у ресурс.

Дивіться також "Не маємо вибору": в ОК "Схід" відповіли, чи розглядають вихід з Донбасу

Яка зброя може змінити хід війни?

Поява HIMARS у 2022 році, як каже Сухаревський, уже показала, що на полі бою справді може з'явитися зброя, яка різко змінює ситуацію. Це був приклад того, як можна ламати сильнішого і багатшого на ресурс противника, якщо вчасно отримати потрібне рішення.

До слова: До Дня зброяра Володимир Зеленський показав 56 зразків українського озброєння: 7 видів ракет, 31 дрон, засоби РЕБ, наземні роботизовані комплекси, морські безпілотники і бронетехніку. Серед них були "Фламінго", "Рута", "Пекло", "Нептун", "Паляниця" і "Вільха", а українські дрони вже здатні вражати цілі на відстані до 1750 кілометрів.

Так само і зараз такий ефект могли б дати окремі види озброєння, якби Україна мала їх у достатній кількості.

Поява ефективних розвідувально-ударних комплексів, безпілотних систем, засобів перехоплення, їх масштабування, поява лазерної зброї на полі бою також би це все зробила,

– наголосив Сухаревський.

Але в цій війні, підкреслює він, замало просто назвати перспективну технологію. Важить не лише сама ідея, а й те, чи є ресурс, щоб довести її до результату, дати потрібну кількість і забезпечити реальну ефективність на фронті.

Це ж ресурсна війна. І те, що ми її поки що витримуємо завдяки нашим союзникам, це великий хороший результат,

– сказав він.

Фантазувати про нові рішення можна багато, і робота в цьому напрямку, як він підкреслив, триває. Але все впирається в ресурс. Те, що Україна досі не просто тримається, а шукає нові способи протидії, він назвав великим результатом. І поки союзники дають цей ресурс, у нас залишається можливість не лише стояти, а й розвивати саме ті засоби, які справді можуть змінювати хід війни.

Що відомо про нові українські ракети і дрони?