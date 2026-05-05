Як українські оборонні компанії можуть отримати фінансування від НАТО у 2026 році

НАТО та Україна запустили спільну програму Unite Brave NATO з бюджетом 50 мільйонів євро на 2026 рік — для фінансування оборонних розробок, які вже готові до масштабування. Про деталі механізму представники Альянсу розповіли на заході акселератора для оборонних стартапів Defence Builder у Києві.

Програма є частиною Комплексного пакету допомоги НАТО Україні і була запущена восени 2025 року. Її архітектура побудована на принципі рівності: кожна заявка – спільна від компанії з країни-члена НАТО та української компанії, фінансування та відповідальність – 50/50. Про це на заході Defense Builder розповіли Вільям Тонкінс, радник із питань спільного забезпечення Представництва НАТО в Україні, Стів Тейлор, радник із сухопутного домену Представництва НАТО в Україні та Едвард Шрімптон, керівник з інновацій, який працює над Unite – Brave NATO у відділі оборонної промисловості, інновацій та озброєнь штаб-квартири НАТО.

Хто може подати заявку і що НАТО вимагає натомість?

Механіка програми передбачає, що компанія з країни-члена НАТО та українська компанія подають спільну заявку, разом розробляють рішення і несуть спільну відповідальність за результат. Фокус – на розробках рівня TRL7 і вище, тобто тих, що вже пройшли базове випробування і потребують лише останнього кроку перед розгортанням.

Тейлор, Тонкінс, Шрімптон (зліва направо) / Фото Defence Builder

Обов'язковою умовою є тестування рішення – це закладено в саму структуру проєкту.

Едвард Шрімптон, керівник з інновацій Unite Brave NATO у відділі оборонної промисловості, інновацій та озброєнь штаб-квартири НАТО, пояснив принцип, на якому побудована програма:

Ідея в тому, що все рівне від самого початку – 50/50, НАТО та Україна. Ми зосереджені на рішеннях рівня TRL7 і вище — на компаніях, яким потрібен останній крок для масштабування та готовності до розгортання.

Програма виникла як відповідь на практичний висновок із попередньої дорожньої карти інноваційного співробітництва НАТО та України, схваленої на Вашингтонському саміті 2024 року разом із президентом Зеленським.

За словами Шрімптона, головний урок виявився простим:

Якщо немає фінансування для запуску програм і підтримки діяльності – дуже важко рушити з місця. Тому ми вирішили запустити Unite Brave NATO.

Верифікацію для доступу до порталу компанії проходять по-різному: натівські – через свою національну делегацію в Альянсі, українські – через українську сторону. На порталі також працює сервіс пошуку партнерів для тих, хто має технологію, але ще не має контрагента для спільної заявки.

Вільям Тонкінс, радник із питань спільного забезпечення Представництва НАТО в Україні, наголосив на важливості єдиних стандартів для всіх учасників програми:

Останні чотири роки однозначно показали НАТО, що прогалини існують скрізь. Але коли маєш справу з 32 країнами, кожна з яких має власну оборонну промисловість, що виробляє спроможності, які мають працювати разом, – стандарти та процеси забезпечення якості стають критично важливими.

Тонкінс також пояснив загальну рамку, в межах якої діє програма: Комплексний пакет допомоги охоплює як термінову нелетальну військову допомогу на основі запитів України, так і довгострокові проєкти з розбудови потенціалу, спрямовані на підтримку реформ у секторі оборони й безпеки та повоєнне відновлення.

Зверніть увагу! Перший конкурс у рамках Unite Brave NATO уже оголошено – він присвячений протидії БпЛА та протиповітряній обороні й охоплює шість конкретних напрямів: висотні планери, системи активного захисту транспортних засобів, системи контрудару та інші. Приймання заявок ще не відкрито – тривають фінальні узгодження. Оголошення фіналістів і підписання контрактів очікується до кінця 2026 року.

Конкурс адмініструє агентство НАТО з комунікацій та інформації разом із українським кластером оборонних технологій Brave1. Стів Тейлор, радник із сухопутного домену Представництва НАТО в Україні, який провів 30 років у британській армії, окреслив три пріоритетні напрями для сухопутного домену в рамках співпраці:

Це командування та управління, що включає зв'язок; протиповітряна оборона, включно з протидією БпЛА; та ISTAR: розвідка, спостереження, цілевказівка та рекогносцировка. Це те, що стосується ланцюжка ураження – від сенсора до стрільця.

Тейлор також підкреслив, що взаємодія є двосторонньою: "Ми в НАТО зараз засвоюємо чимало уроків від України".

Як порівнюють НАТО та радянську модель армії?

Мирослав Попович з Ради зброярів на тому ж заході розповів, що стандарти НАТО, навіть у недосконалому вигляді, ефективніші за радянську модель ведення війни завдяки сумісності, швидкості та практичному результату.