Корабель USS Tortuga вперше вийшов у море з 2014 року: ремонтували 12 років і це ще не кінець

В море вийшов десантний корабель USS Tortuga вперше з 2014 року. Його ремонтували 12 років, хоча мали – 1,5. Та, ймовірно, це ще не кінець.

Про це повідомили Defense Express.

Що відомо про американський корабель, який ремонтували 12 років?

Як повідомляється, корабель класу Whidbey Island-class dock landing ship не виходив у море з 2014 року, після чого був відправлений на оновлення. Контракт на ремонт і модернізацію уклали ще у 2017 році з компанією BAE Systems, а його вартість оцінювали у 183,7 мільйона доларів.

Первинно передбачалося, що всі роботи завершать за 16 місяців і корабель повернеться до служби вже у 2019 році. Однак процес затягнувся майже на 12 років. Причини такої затримки офіційно не розкриваються.

Модернізація включала встановлення оновлених систем і технічних рішень, які мають продовжити термін експлуатації судна до приблизно 40 років. Попри вихід у море, роботи ще не завершені. Наразі корабель проходить ходові випробування, які можуть тривати ще від кількох місяців до року.

Очікується, що деталі проведених робіт і причини затримок стануть відомі лише після повного завершення модернізації та офіційного повернення корабля до складу флоту.

Цікаво! USS Tortuga має водотоннажність 15 939 тонн, довжину 185,6 метра та ширину 25,6 метра. Його екіпаж налічує близько 413 осіб із можливістю розміщення ще до 500 морських піхотинців і амфібійної техніки. На борту встановлені пускові установки ракет RIM-116 RAM, артилерійські системи Phalanx CIWS, гармати калібру 25 міліметрів і великокаліберні кулемети.

USS Tortuga – це шостий корабель класу Whidbey Island з восьми побудованих. Ще два – вже не працюють та списані. Цей корабель вперше вийшов у море у 1988 році. А повноцінно почав працювати у 1990 році.

