Что известно об американском корабле, который ремонтировали 12 лет?

Как сообщается, корабль класса Whidbey Island-class dock landing ship не выходил в море с 2014 года, после чего был отправлен на обновление. Контракт на ремонт и модернизацию заключили еще в 2017 году с компанией BAE Systems, а его стоимость оценивали в 183,7 миллиона долларов.

Первоначально предполагалось, что все работы завершат за 16 месяцев и корабль вернется к службе уже в 2019 году. Однако процесс затянулся почти на 12 лет. Причины такой задержки официально не раскрываются.

Модернизация включала установку обновленных систем и технических решений, которые должны продлить срок эксплуатации судна до примерно 40 лет. Несмотря на выход в море, работы еще не завершены. Сейчас корабль проходит ходовые испытания, которые могут длиться еще от нескольких месяцев до года.

Ожидается, что детали проведенных работ и причины задержек станут известны только после полного завершения модернизации и официального возвращения корабля в состав флота.

Интересно! USS Tortuga имеет водоизмещение 15 939 тонн, длину 185,6 метра и ширину 25,6 метра. Его экипаж насчитывает около 413 человек с возможностью размещения еще до 500 морских пехотинцев и амфибийной техники. На борту установлены пусковые установки ракет RIM-116 RAM, артиллерийские системы Phalanx CIWS, пушки калибра 25 миллиметров и крупнокалиберные пулеметы.

USS Tortuga – это шестой корабль класса Whidbey Island из восьми построенных. Еще два – уже не работают и списаны. Этот корабль впервые вышел в море в 1988 году. А полноценно начал работать в 1990 году.

