Україна отримає шведські літаки Gripen одразу з ракетами, – Зеленський

Україна отримає шведські винищувачі Gripen разом із конкретним озброєнням. Мовиться про ракети великої дальності.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час підписання декларації про поглиблення оборонної співпраці зі Швецією, яка відбулася на авіабазі в Уппсалі 28 травня, передає 24 Канал.

Яке озброєння прибуде в Україну разом із Gripen?

За словами Зеленського, ідеться не просто про постачання літаків, а про отримання винищувачів, які оснащені сучасними системами озброєння, зокрема ракетами Meteor. Зазначається, що дальність ураження цього озброєння – понад 200 кілометрів.

І ми вдячні за те, що ми отримуємо літаки із озброєнням, не просто літаки, а ці винищувачі Gripen із конкретним озброєнням, особливо із ракетами Meteor тощо, які можуть завдавати ураження,

– уточнив Зеленський.

Президент наголосив, що ці літаки спільно із ракетами можуть суттєво посилити спроможності Україні у повітряному просторі та ефективніше протидіяти російській авіації, обмежуючи масоване використання нею КАБів.

Він також додав, що частину інформації про інші можливості військової допомоги не може публічно розголошувати з міркувань безпеки.

Коли Україна отримає винищувачі Gripen?

У рамках підписання документу про поглиблену оборонну співпрацю, Швеція передасть Києву щонайменше 16 винищувачів типу JAS 39 Gripen. Тоді як на першому етапі передбачається передача 20 нових літаків.

Перші Gripen можуть прибути в Україну вже в грудні – січні. Однак українські льотчики вже зараз розпочинають тренувальні місії.