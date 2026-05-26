До Воронежа: інженери привезли з Китаю технологію, яка збільшить дальність українських дронів

Виставка China Drone Exhibition, яка відбулася 21–23 травня, – найбільший у світі галузевий майданчик у сфері безпілотників, де збираються компанії, що формують технології наступного покоління БПЛА.

Львівська команда PAWELL Battery стала єдиним українським представником у сегменті батарей для дронів на China Drone Exhibition у Шеньчжені, повідомили 24 Каналу у компанії. Інженери повернулися з технологіями, здатними збільшити дальність польоту українських безпілотників до 260 кілометрів – достатньо, щоб діставати цілі на рівні Воронезької області.

Батареї як зброя: що привезли зі Шеньчженя

За три дні команда опрацювала дев'ять виставкових залів, відвідала п'ять виробництв і провела переговори з 11 виробниками. Головний практичний результат – знайомство із заводами, що випускають до 10 750 батарей на добу, та виробничі підходи, впровадження яких в Україні дозволить прискорити власне виробництво приблизно на 30% вже найближчими місяцями.

Окремим напрямком стали акумуляторні елементи нового покоління зі щільністю енергії понад 500 Ватт·годин на кілограм. Вони дозволяють зменшити вагу акумулятора приблизно на 10% без втрати ємності – а для безпілотника кожен зекономлений грам означає або більше хвилин у повітрі, або більше корисного навантаження.

Зверніть увагу! Саме завдяки таким рішенням дальність польоту українських дронів може зрости на 15–30%: якщо орієнтуватися на попередній рекорд PAWELL – 197 кілометрів безперервного польоту з бойовим навантаженням 15 кілограмів і залишком заряду близько 10% – нові батареї виводять показник до 260 кілометрів.

Іншим результатом поїздки стали технології для важких безпілотників вантажопідйомністю до 200 кілограмів – проти стандартних 15–25 кілограмів у більшості нинішніх українських дронів. Мовиться вже не про ударні чи розвідувальні БПЛА, а про окремий клас логістичних платформ: доставка спорядження, боєкомплекту, евакуаційні завдання в зонах, де звичайна логістика неможлива через постійні обстріли.

Такі платформи можуть змінити сам підхід до логістики: швидше доставляти вантажі, менше залучати людей і працювати там, де звичайна логістика складніша або взагалі неможлива через безперервні обстріли, – каже співзасновник PAWELL Павло Єсип.

Паралельно команда домовилась про тестування нових хімічних складів акумуляторів – PAWELL стане однією з перших команд у світі, хто отримає ці рішення після завершення сертифікації. Окремо опрацьовано дешевші хімічні склади для наземних роботизованих комплексів: їхнє впровадження може знизити вартість батарей на 20–40%.

Сьогодні перемагає не лише сильна інженерна ідея – перемагає здатність швидко масштабувати виробництво,

– підсумовує Павло Єсип.

Що важливо знати

Україна намагається зменшити залежність від китайських компонентів для дронів – зокрема через співпрацю з Тайванем, експорт безпілотників з якого до Європи у 2025 році зріс більш ніж у 40 разів, а в першому кварталі 2026-го вже перевищив торішній показник.

Раніше українські інженери вже розробляли нові системи живлення на основі LiNMC-акумуляторів, які збільшують дальність польоту дронів-крил більш ніж на 600% – до 200 кілометрів, відкриваючи можливості для ударів по аеродромах і складах боєприпасів у глибокому тилу ворога.