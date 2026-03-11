"Вільні від Китаю": Україна досягла важливої віхи у виробництві БпЛА

Україна продовжує вдосконалювати виробництво вітчизняних дронів. Зокрема, країна прагне повністю відійти від використання компонентів з Китаю у своїх БпЛА.

Про це повідомили у The New York Times.

Які пріоритети в українського виробництва?

Журналісти розповіли, що Україна робить ставку на самозабезпечення у виробництві безпілотників, що домінують на фронті. За словами командира Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра", саме дрони завдають понад 90% втрат російській армії.

Зазначається, що торік більшість українських оборонних компаній не могли виробляти, зокрема друковані плати для невеликих дронів. Проте тепер в Україні створюють безпілотники без деяких китайських деталей.

Попри досягнення, масове виробництво поки не планується, зазначають у виданні. Адже компоненти з Китаю значно дешевші.

Загалом будь-який дрон складно назвати повністю "вільним від Китаю". Пов'язано це з тим, що Китай домінує у виробництві багатьох деталей. Тому навіть іноземні елементи часто містять китайські комплектуючі.

Але в Україні вважають важливим виготовляти БпЛА з якомога меншою кількістю компонентів з Китаю та мати можливість продовжувати виробляти їх, якщо китайські постачання припиняться,

– йдеться в матеріалі.

Хто ще відмовляється від китайських деталей?

США разом з Україною намагаються скоротити залежність від китайських ланцюгів постачання. Американці вже обмежили використання китайських компонентів у військовій техніці та важливих системах через ризики безпеки.

Зазначається, що дві українські компанії беруть участь у конкурсі на контракти Пентагону після створення "безкитайських" дронів. Йдеться про програму, у межах якої США планують закупити тисячі недорогих ударних БпЛА.

Зокрема, мовиться про Ukrainian Defense Drones Tech Corporation. Більшість компонентів компанія виробляє самостійно, а решту закуповує у європейських постачальників.

Це відображає кардинальні зміни, що відбулися протягом війни. У перший рік після російського вторгнення в лютому 2022 року майже всі українські дрони були з Китаю,

– додали у NYT.

Як Україна переходить до самостійного забезпечення?

Засновник компанії Гнат Буякін зазначив виданню, що на початку повномасштабного вторгнення Україну "врятували" дрони за 500 доларів.

Компанія почала виробляти дрони у 2023 році з китайських деталей. Опісля виробництво частини компонентів локалізували. Зокрема, йдеться про карбонові рами, антени, контролери польоту, регулятори швидкості, радіомодеми та системи передачі відео.

За даними видання, компанія отримала технології ще й для виробництва камер і планує випускати їх у Європі.

Цілі України не обмежуються виробництвом безпілотників без китайських компонентів. Конструкції в Україні оновлюються щомісяця на основі бойових характеристик, що контрастує з повільними темпами виробництва традиційної зброї,

– додали у виданні.

"Ми свідомо обрали найскладніший шлях, тому що Україна зараз бореться за своє місце в технологічній війні. Ми здобуваємо цей досвід власною кров'ю", – резюмував Буякін.

Дрони українського виробництва: останні новини