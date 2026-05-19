Не на оптоволокні: у ЗСУ сказали, які зараз дрони Росія використовує найбільше

Коли з'явилися дрони на оптоволокні, багато експертів припускали, що ворог зробить основну ставку саме на них, адже засоби РЕБ проти таких безпілотників не працюють. Втім, сьогодні вони розділяють першість із дронами на радіокеруванні, а інколи навіть поступаються їм.

Чому так відбувається, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів "Рішала" – начальник групи безпілотних систем штабу 6 батальйону 12-ої окремої бригади спецпризначення "Азов".

Які дрони росіяни використовують найчастіше і чому?

На Добропільському напрямку, де воює батальйон "Рішали", зустрічаються обидва типи безпілотників.

Оцінити точну кількість оптоволоконних FPV складніше, адже їх виявляють здебільшого вже після знищення або за слідами кабелю. За оцінками військового, наразі противник все ж частіше застосовує саме дрони на радіокеруванні.

Військовий пояснює це тим, що кожен тип керування має свої переваги та недоліки. Оптоволоконні дрони не піддаються впливу засобів РЕБ, однак мають суттєві обмеження: їм складніше підійматися на висоту, вони мають меншу дальність і швидкість польоту, а кабель може обірватися через різні зовнішні фактори. Водночас такі дрони ефективні у місцях, де через рельєф або інші умови немає стабільного радіозв'язку.

Натомість FPV-дрони на радіокеруванні, попри вплив РЕБ, мають значно більшу дальність польоту – фактично вона обмежується лише зарядом акумулятора та погодними умовами. Однак їх складніше використовувати для засідок.

За слова "Рішали", способи боротьби з оптоволоконними дронами вже існують. Їх можна фізично знищувати або пошкоджувати оптоволокно. Такі FPV літають нижче й повільніше, тому для боротьби з ними створюють мобільні вогневі групи. Значну частину таких дронів вдається ліквідовувати ще до підльоту до цілі.

Говорячи про дальність роботи ворожих FPV, військовий зазначив, що за певних умов вони можуть діяти на дуже великій відстані. Якщо дрон запускають із так званої "крилатої матки", яка доставляє його ближче до цілі та економить заряд акумулятора, дальність може сягати 50 – 60 кілометрів. Хоч це і поодинокі випадки.

У стандартних умовах FPV зазвичай працюють на відстані до 30 кілометрів, але тут усе залежить від погоди, вітру та роботи РЕБ.

Він також додав, що попутний вітер часто грає на користь противнику й ускладнює роботу українських операторів. Водночас українським військовим також вдавалося долати значні відстані – зокрема, FPV залітав приблизно на 30 кілометрів з Костянтинівки десь за Нью-Йорк.

Росія нарощує кількість дронів і робить їх небезпечнішими

Росія активно нарощує підрозділи безпілотних систем і дедалі більше адаптується до війни дронів. За останні чотири місяці кількість військових, залучених до роботи з БпЛА, збільшилася приблизно на 28 тисяч осіб. Якщо на початку року таких військових було близько 86 тисяч, то зараз – уже понад 114 тисяч. Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За словами військового, до кінця року Росія планує довести чисельність дронових підрозділів до 168 тисяч осіб. Водночас, за найбільш амбітними прогнозами, ця цифра може зрости навіть до 200 тисяч, хоча реалістичнішим сценарієм "Мадяр" вважає саме 168 тисяч.

За даними Головного управління розвідки, Росія планує виготовити 110 тисяч безпілотників, з яких 60 тисяч мають бути ударними далекобійними дронами, а ще 50 тисяч – хибними цілями для перевантаження української ППО. Якщо цей план вдасться, то вже до кінця 2026 року Росія зможе виробляти приблизно 450 дронів різних типів на добу. Близько 55% із них становитимуть "Шахеди". А вже на початку 2027 року виробництво може зрости до 500 безпілотників щодня.

В ефірі 24 Каналу головний редактор Defense Express Олег Катков наголосив, що такі темпи виробництва є серйозною загрозою не лише для України, а й для всієї Європи.

Про іншу небезпеку попередив позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, росіяни почали використовувати дрони типу "Ланцет" у режимі повного радіомовчання до самого моменту атаки. Окупанти навмисно вимикають передачу сигналів, щоб українські військові не могли завчасно визначити тип безпілотника, виявити загрозу та оперативно відреагувати.

Бескрестнов зазначив, що наразі точно невідомо, яку саме систему навігації використовують модернізовані "Ланцети". Серед можливих варіантів розглядають інерційну навігацію, систему маяків або орієнтування за зображенням місцевості.

Експерт також звернув увагу, що Росія продовжує модернізувати й дрони типу "Шахед". За його припущенням, окремі безпілотники вже можуть оснащувати засобами радіоелектронної боротьби, аби ускладнити роботу українських систем виявлення та радарів.