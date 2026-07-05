Є рекордні результати: Федоров розкрив, скільки ворожих цілей за місяць уразили Сили оборони

У червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, встановивши одразу кілька рекордів. Найбільший акцент українські військові зробили на знищенні логістики противника, що суттєво послаблює його можливості на фронті.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

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Яких рекордних втрат завдала Україна окупантам?

За словами Федорова, кількість ударів по логістичних об'єктах противника продовжує зростати. Крім того, майже вдвічі збільшилася кількість уражень цілей, розташованих на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Також у червні значно зросла інтенсивність ударів по військових об'єктах російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. За підсумками місяця українські військові ліквідували або завдали важких поранень майже 28 тисячам російських військовослужбовців.

Окрім цього, у червні було встановлено одразу кілька рекордів:

уражено рекордну кількість російської артилерії;

перехоплено 49 575 ворожих крилатих і коптерних безпілотників – це найкращий показник за весь час;

зафіксовано рекордну кількість ураженої автомобільної та мототехніки противника.

Михайло Федоров зазначив, що всі результати підтверджені відеофіксацією. За його словами, система "єБали" дозволяє в режимі реального часу аналізувати ситуацію на полі бою, швидко визначати найефективніші рішення та масштабувати їх на всі підрозділи Сил оборони України.

Міністр також подякував українським військовим за щоденну службу та високі результати у боротьбі з російськими окупантами.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Сили оборони прагнуть знищувати щонайменше 200 російських військових на кожен квадратний кілометр фронту. За його словами, головне завдання ЗСУ – не допустити просування ворога та завдати йому таких втрат, щоб наступ став для Росії надто дорогим.

До слова, від початку 2026 року Сили оборони України за допомогою дронів уразили понад 800 тисяч верифікованих російських цілей, повідомив очільник оборонного відомства Федоров. За його словами, безпілотники забезпечують понад 90% уражень ворога, а за пів року українські військові ліквідували або важко поранили близько 167 тисяч окупантів. Серед уражених цілей – особовий склад, артилерія, системи ППО, штаби, склади, транспорт і засоби РЕБ.