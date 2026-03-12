В Україні з'явиться власний "Залізний купол", – заступник командувача ПС

В Україні може з’явитися власний аналог системи протиповітряної оборони "Залізний купол". Над створенням такої багаторівневої системи захисту неба вже працюють українські фахівці.

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров в інтервʼю журналістці Яніні Соколовій пояснив, що нова система має посилити захист від російських ракет і дронів.

Що відомо про український аналог "Залізного купола"?

В Україні розглядають можливість створення власної системи протиповітряної оборони, подібної до ізраїльського "Залізного купола". Така система має стати частиною багаторівневого захисту українського неба від ракетних атак та ударів безпілотників.

За словами представника Повітряних сил, мова йде не про копіювання ізраїльської системи, а про створення комплексної системи оборони, адаптованої до українських умов війни.

Мова йде про створення системи, яка дозволить ефективно протидіяти різним типам повітряних загроз – від безпілотників до ракет. Це буде багаторівневий захист неба,

– пояснив заступник командувача Повітряних сил.

Він наголосив, що Україна вже має певні напрацювання та досвід у сфері протиповітряної оборони, який активно використовується під час війни.

"Наші військові вже мають унікальний досвід боротьби з російськими ракетами та дронами. Цей досвід допомагає створювати нові рішення для захисту країни", – зазначив він.

Навіщо Україні власний "Залізний купол"?

Необхідність створення подібної системи пов’язана насамперед з постійними атаками Росії на українські міста. Окупанти регулярно застосовують ударні дрони, крилаті та балістичні ракети, намагаючись перевантажити систему ППО.

За словами військових, нова система має допомогти ефективніше перехоплювати масовані атаки.

Росія намагається запускати дрони та ракети великими хвилями, щоб перевантажити нашу протиповітряну оборону. Тому нам потрібні нові технологічні рішення, які дозволять швидко реагувати на такі атаки,

– пояснив Павло Єлізаров.

Також він наголосив, що сучасна система захисту повинна поєднувати різні типи засобів – від радарів і зенітних ракет до систем радіоелектронної боротьби. І зможе ефективно реагувати на ці загрози.

Що відомо про систему "Залізний купол"?