Майже 7 кілометрів: українські бійці збили російський дрон на рекордній висоті

Українські прикордонники перехопили ворожий розвідувальний БпЛА ZALA Z-20 на висоті 6 858 метрів над Чернігівщиною. Це стало новим рекордом.

Про досягнення повідомили на сторінці "Північного кордону" ДПСУ.

Що відомо про збиття дрона на рекордній висоті?

Бійці Держприкордонслужби зазначили, що росіяни спеціально запускають розвідувальні безпілотники типу ZALA Z-20 на максимально великих висотах.

Так вони розраховують, що українські сили не зможуть дістати дрони. Проте прикордонники показали протилежне. Оператори STING 105-го прикордонного загону ДПСУ змогли успішно перехопити ціль на висоті 6 858 метрів.

Наразі це найвища підтверджена висота перехоплення ворожого дрона серед усіх українських підрозділів, які працюють за цим напрямком.

Прикордонники збили російський БпЛА на рекордній висоті: дивіться відео

І хоча приємно бути рекордсменами, ще приємніше бачити, як українські технології та майстерність операторів щодня піднімають цю планку ще вище,

– зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, попередній рекорд належить бійцям підрозділу ударних БпЛА Lasar's Group Національної гвардії України, які знищили російський розвідувальний дрон ZALA Z-20 на висоті 6400 метрів.

Безпілотник використовувався ворогом для повітряної розвідки та виявлення цілей на відстані понад 100 кілометрів. Про досягнення повідомили нещодавно, 29 липня. Нині ж рекорд уже оновлений.

Що відомо про безпілотник?

ZALA Z-20 – це російський розвідувальний дрон, призначений для ведення повітряної розвідки, пошуку цілей та коригування ударів. Його розробила компанія ZALA Aero.

Дрон здатен перебувати в повітрі до 6 годин, а дальність зв'язку з оператором перевищує 100 – 150 кілометрів. Робоча висота польоту становить до 5 тисяч метрів, максимальна – близько 8,5 кілометра.

Максимальна злітна маса безпілотника сягає 17 кілограмів, при цьому, розмах його крил сягає приблизно 4 метри. Для виконання завдань ZALA Z-20 оснащений оптичними камерами, тепловізорами та елементами штучного інтелекту.