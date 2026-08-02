Об этом сообщили на странице "Северной границы" ГПСУ.

Что известно о сбивании дрона на рекордной высоте?

Бойцы Госпогранслужбы отметили, что россияне специально запускают разведывательные беспилотники типа ZALA Z-20 на максимально больших высотах.

Так они рассчитывают, что украинские силы не смогут дотянуться до дронов. Однако пограничники доказали обратное. Операторы STING 105-го пограничного отряда ГПСУ смогли успешно перехватить цель на высоте 6 858 метров.

На данный момент это самая высокая подтвержденная высота перехвата вражеского дрона среди всех украинских подразделений, работающих в этом направлении.

Пограничники сбили российский БПЛА на рекордной высоте: смотрите видео

И хотя приятно быть рекордсменами, еще приятнее видеть, что украинские технологии и мастерство операторов ежедневно поднимают эту планку еще выше,

– отметили в ГПСУ.

Напомним, предыдущий рекорд принадлежит бойцам подразделения ударных БПЛА Lasar's Group Национальной гвардии Украины, которые уничтожили российский разведывательный дрон ZALA Z-20 на высоте 6400 метров.

Беспилотник использовался противником для воздушной разведки и обнаружения целей на расстоянии более 100 километров. Об этом достижении сообщили недавно, 29 июля. Сейчас же рекорд уже обновлен.

Что известно о беспилотнике?

ZALA Z-20 – это российский разведывательный дрон, предназначенный для ведения воздушной разведки, поиска целей и корректировки ударов. Его разработала компания ZALA Aero.

Дрон способен находиться в воздухе до 6 часов, а дальность связи с оператором превышает 100–150 километров. Рабочая высота полета составляет до 5 тысяч метров, максимальная – около 8,5 километра.

Максимальная взлетная масса беспилотника достигает 17 килограммов, при этом размах его крыльев составляет примерно 4 метра. Для выполнения задач ZALA Z-20 оснащен оптическими камерами, тепловизорами и элементами искусственного интеллекта.