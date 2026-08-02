Про досягнення повідомили на сторінці "Північного кордону" ДПСУ.

Що відомо про збиття дрона на рекордній висоті?

Бійці Держприкордонслужби зазначили, що росіяни спеціально запускають розвідувальні безпілотники типу ZALA Z-20 на максимально великих висотах.

Так вони розраховують, що українські сили не зможуть дістати дрони. Проте прикордонники показали протилежне. Оператори STING 105-го прикордонного загону ДПСУ змогли успішно перехопити ціль на висоті 6 858 метрів.

Наразі це найвища підтверджена висота перехоплення ворожого дрона серед усіх українських підрозділів, які працюють за цим напрямком.

Прикордонники збили російський БпЛА на рекордній висоті: дивіться відео

І хоча приємно бути рекордсменами, ще приємніше бачити, як українські технології та майстерність операторів щодня піднімають цю планку ще вище,

– зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, попередній рекорд належить бійцям підрозділу ударних БпЛА Lasar's Group Національної гвардії України, які знищили російський розвідувальний дрон ZALA Z-20 на висоті 6400 метрів.

Безпілотник використовувався ворогом для повітряної розвідки та виявлення цілей на відстані понад 100 кілометрів. Про досягнення повідомили нещодавно, 29 липня. Нині ж рекорд уже оновлений.

Що відомо про безпілотник?

ZALA Z-20 – це російський розвідувальний дрон, призначений для ведення повітряної розвідки, пошуку цілей та коригування ударів. Його розробила компанія ZALA Aero.

Дрон здатен перебувати в повітрі до 6 годин, а дальність зв'язку з оператором перевищує 100 – 150 кілометрів. Робоча висота польоту становить до 5 тисяч метрів, максимальна – близько 8,5 кілометра.

Максимальна злітна маса безпілотника сягає 17 кілограмів, при цьому, розмах його крил сягає приблизно 4 метри. Для виконання завдань ZALA Z-20 оснащений оптичними камерами, тепловізорами та елементами штучного інтелекту.