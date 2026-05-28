Серйозна проблема: військовий експерт пояснив, чому Україні не вистачає ракет до Patriot

Сили оборони України мають можливість перехоплювати російську балістику за допомогою ЗРК Patriot. Протиракет завжди не вистачає. І тут є певні питання до Сполучених Штатів.

Головний редактор видання Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що ситуація довкола ракет до ЗРК Patriot загострилася через бойові дії на Близькому Сході. Країни Перської затоки активно використовують цей ЗРК, щоб збивати іранську балістику. Це поглибило дефіцит, що напряму впливає на постачання протиракет до України. І це серйозна проблема.

Чому не вистачає ракет до Patriot?

За словами Каткова, до військової операції в Ірані усі вироблені ракети до ЗРК Patriot фактично розподілялися між Сполученими Штатами та Україною. При цьому США поставили на паузу усі експортні зобов'язання. До прикладу, Швейцарія у 2021 році замовила 5 батарей Patriot. І досі невідомо, коли їх отримає.

Швейцарський уряд готується до того, що ці системи вже будуть дорожчими. Хоч вони й заплатили аванс. Такою є закупівля американського озброєння. Я хотів би побачити країну, яка спробує накладати на США санкції за невиконання міжнародного договору. Штати можуть просто сказати, що Patriot поки не буде, а ракети можуть подорожчати,

– зауважив Катков.

Однак "корінь" дефіциту полягає в компанії Lockheed Martin, яка за 2025 рік виробила лише 620 ракет PAC-3 MSE до Patriot. І це ще й був перевиробіток, адже спершу планували 600 одиниць. При цьому Росія, за даними ГУР, виробляє 60 "Іскандерів" на місяць і ще 10 аеробалістичних "Кинджалів".

Тобто США виробляють на місяць менше протибалістичних засобів, ніж виробляє РФ балістичних ракет. Врахуємо, що між Іраном, Росією та КНДР фактично вільний обіг ракетних технологій та готової продукції. Чому ж немає такого вільного обігу та передачі готової продукції і технології між країнами західного світу?

– підкреслив Катков.

Зверніть увагу! Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомив, що українські виробники разом з європейськими партнерами працюють над альтернативою ракетам PAC-3 до Patriot.

При цьому витрата ракет до Patriot, аби збити балістичну ракету, становить не 1 до 1. Потрібно запустити щонайменше 2 такі протиракети.

Додамо, президент Володимир Зеленський наголосив, що виникли проблеми з постачанням ракет до ЗРК Patriot в Україну через війну в Ірані. Він направив відповідний лист до Конгресу та президента США. Там він аргументував, як достатня кількість різного озброєння позитивно вплине на терміни завершення війни.