Феноменальна ефективність Patriot: експерт розкрив, у чому секрет ЗСУ

Командувач НАТО у Європі, генерал Крістофер Каволі на закритих слуханнях у Сенаті США заявив, що українці працюють з ЗРК Patriot краще за американців. Ймовірно, мовиться про українських фахівців, які відправилися на Близький Схід.

Військовий експерт Павло Нарожний зауважив 24 Каналу, що в України побудована така система, якої немає ні в кого у світі. Також важливо, що в українців є величезна мотивація.

Чому ЗСУ ефективніші за американців?

Павло Нарожний пояснив, що в України є унікальна система. Є радари від різних виробників, компаній, років виробництва, пов’язані в одну велику мережу. Відстежуються усі повітряні цілі, які з’являються у нашому небі. Це і розвідувальні дрони, і "Шахеди", і балістичні, і крилаті ракети.

Залежно від типу цілі приймаються рішення, чим саме її можна збити. Чи відправити туди реактивний літак формату МіГ-29 чи Mirage, чи збивати його ракетою IRIS-T, чи Patriot,

– підкреслив він.

Вкрай важливо, що в українських фахівців є величезна мотивація. Також вони розуміють, наскільки цінна кожна ракета. Американська армія воює на чужій території. Для них ракета Patriot вартістю 3, 5 мільйонів доларів не є такою дорогою.

Система Patriot – дуже бажана ціль для росіян. Вони готові стріляти по ній "Іскандером", балістичними ракетами, чим завгодно. Був один з етапів, коли обшивали системи Patriot, пускові установки і командні пункти спеціальними сталевими листами, щоб захистити їх від уламків при можливих ударах,

– сказав військовий експерт.

Для військових США вартість ракети нічого не означає. Тому вони готові стріляти по одному "Шахеду" двома-трьома ракетами з Patriot, не рахуючи їх, сподіваючись, що до складу підвезуть ще. У ЗСУ такого немає. Тому наші фахівці з Patriot на голову вищі від американців.

ЗРК Patriot для України: останні новини