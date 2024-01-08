Мільйон FPV-дронів за рік: Федоров розповів, чи реально Україні виробити стільки БпЛА
Володимир Зеленський анонсував на 2024 рік вироблення 1 мільйона дронів. Михайло Федоров розповів, чи реально буде досягнути такої цифри у цьому році.
В ефірі телемарафону міністр цифрової трансформації, спілкуючись з журналістом, відповів, чи зможе Україна за 2024 рік виготовити мільйон дронів. На думку Михайла Федорова, це реалістична ціль, передає 24 Канал.
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Що впливає на досягнення цілі
Вона достатньо реалістична. І я думаю, що буде в цьому році більше дронів вироблено. Дуже багато залежить від характеристик дронів, про які мовиться. Тому що зараз потрібно щонайменше 20 – 30% робити FPV з тепловізорами, потрібно збільшувати рами, якщо ми говоримо тільки про FPV. FPV можна зробити понад мільйон, дійсно,
– зазначив Федоров.
Водночас він зазначив, що все залежить також і від зв'язку. До прикладу, яка технологія активно розвиватиметься через 3 – 4 місяці.
За словами міністра цифрових трансформацій, сьогодні вже є достатньо діючих компаній, які можуть задовольнити таку цифру. Він зауважив, що "сьогодні ринок розігрівся значно більше, ніж є грошей для того, щоб викуповувати всі БпЛА". Відтак, необхідно збільшувати фінансування. Потрібно відкривати ринки, щоб завдяки конкуренції знижувалися ціни. Також необхідно локалізувати комплектуючі.
Михайло Федоров зауважив, що його команда вірить у відкриті ринки і в те, що конкуренція здатна генерувати інновації. Він також зазначив, що це створить антикорупційний ефект. І що мовитиметься про прозорість, що унеможливить у ручному режимі затягнути якісь правила.
Вітчизняної зброї стане більше
- Напередодні ми розповіли, що за перший тиждень 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації майже півтора десятка вітчизняних зразків озброєння. Детальніше про це у коментарі розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
- Озброєння спочатку проходить кодифікацію. Вона необхідна, щоб можна було укладати договір між підприємцями та Міноборони. Зауважимо, що перед цим нові розробки проходять випробування.
- Серед роботизованих систем можна виділити наземну роботизовану платформу. Вона потрібна, щоб здійснювати дистанційне мінування. Крім того, має функцію дистанційного самопідриву. Також мовиться про роботизований комплекс логістичного призначення.
- А ще наше військо отримає нову модифікацію "Лелеки". Крім того, два види FPV-дронів, які між собою відрізняються вантажопідйомністю. Детальніше читайте за цим посиланням.