Миллион FPV-дронов за год: Федоров рассказал, реально ли Украине изготовить столько БПЛА

Владимир Зеленский анонсировал на 2024 год изготовление 1 миллиона дронов. Михаил Федоров рассказал, реально ли будет достичь такой цифры в этом году.

В эфире телемарафона министр цифровой трансформации, общаясь с журналистом, ответил, сможет ли Украина за 2024 год изготовить миллион дронов. По мнению Михаила Федорова, это реалистичная цель, передает 24 Канал.

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Что влияет на достижение цели

Она достаточно реалистичная. И я думаю, что будет в этом году больше дронов произведено. Очень многое зависит от характеристик дронов, о которых говорится. Так как сейчас нужно не менее 20 – 30% делать FPV с тепловизорами, нужно увеличивать рамы, если мы говорим только о FPV. FPV можно сделать более миллиона, действительно,

– отметил Федоров.

В то же время он отметил, что все зависит также и от связи. К примеру, какая технология будет активно развиваться через 3 – 4 месяца.

По словам министра цифровых трансформаций, сегодня уже достаточно действующих компаний, которые могут удовлетворить такую цифру. Он заметил, что "сегодня рынок разогрелся гораздо больше, чем есть денег для того, чтобы выкупать все БПЛА". Следовательно, необходимо увеличивать финансирование. Следует открывать рынки, чтобы благодаря конкуренции снижались цены. Также нужно локализовать комплектующие.

Михаил Федоров заметил, что его команда верит в открытые рынки и в том, что конкуренция способна генерировать инновации. Он также отметил, что это создаст антикоррупционный эффект. И что говориться о прозрачности, что невозможно в ручном режиме затянуть какие-то правила.

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