Тимура Міндіча знайшли в Ізраїлі: ЗМІ показали фото
- Бізнесмена Тимура Міндіча знайшли та зафільмували в Ізраїлі.
- Міндіча підозрюють у корупції у сфері енергетики.
Журналістам удалося знайти бізнесмена Тимура Міндіча в Ізраїлі та зафільмувати його. Бізнесмена підозрюють у корупції у сфері енергетики.
Про це пише 24 Канал із посиланням на "Українську правду".
Дивіться також "Список обраних"․ Чому без законодавчих змін операція НАБУ "Мідас" зійде нанівець
Де зараз Тимур Міндіч?
Удень 21 грудня журналісти "Української правди" оприлюднили фото бізнесмена Тимура Міндіча. Повідомляють, що він зараз перебуває в Ізраїлі.
ЗМІ зафільмували Міндіча / Фото "Української правди"
Журналісти зазначили, що деталі оприлюднять згодом.
У чому підозрюють Тимура Міндіча?
Нагадаємо, що 10 листопада НАБУ і САП провели масштабну операцію "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики. До злочинної організації були залучені високопосадовці. Зокрема, правоохоронці повідомили про обшуки у бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, ексміністра енергетики та міністра юстицій Германа Галущенка та на підприємстві "Енергоатом".
Вже 22 листопада Тимура Міндіча та Олександра Цукермана оголосили в міжнародний розшук. Фігуранти справи володіють значними активами, які перевищують їхні офіційні доходи. Зокрема, сім'я Міндічів має у власності значну кількість нерухомості в Києві, а інші фігуранти купували дорогі активи, часто через пов'язаних осіб або компанії.
Згодом стало відомо, що Тимуру Міндічу заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вищим антикорупційним судом України. Він вважається лідером злочинної групи, що керувала корупційними схемами в енергетиці, і його справу можна передати до Інтерполу для затримання при перетині кордону.