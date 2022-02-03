"Міні-НАТО" не буде, – Чалий пояснив мету союзу з Британією і Польщею

Україна разом з Польщею та Великою Британією працює над створенням нового союзу. Однак варто розуміти, що це точно не буде меншою копією НАТО.

Таку думку висловив експосол України у США Валерій Чалий в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він запевнив, що пауза, яка зараз є у цьому питанні, дає можливість розробити "дорожню карту" тристороннього партнерства, конкретні проєкти.

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Велика частина роботи вже реалізована.

У нас вже є двосторонні базові речі: Велика Британія – Україна, Україна – Польща. Є Польща – Велика Британія. Ми повинні знайти ці точки і не тільки заявити про них у заяві чи меморандумі, які дійсно не створюватимуть ні організацію, ні "міні-НАТО". Не буде цього, треба бути реалістами. Валерій Чалий Експосол України у США

Чалий: Оборонного союзу не буде

Експосол України підтримує ідею об'єднання. Є певні фактори, які пояснюють, чому це потрібно. Є базові інтереси, стратегічні цілі, які збігаються.

Деякі країни можуть так "косо" дивитися (на новий альянс – 24 канал), як на те, коли Велика Британія створила з Австралією і США оборонний союз – відмовилась від французьких постачань,

– сказав експосол України.

За його словами, це для Франції стало ударом і спровокувало велике занепокоєння. Однак у нашому разі такого немає.

"На жаль, оборонного союзу не буде. Хоча в України була ідея підштовхнути ближче до такого формату як з Австралією, але на це не погодились", – пояснив Чалий.

Він наголосив, що є інші питання, які нас зближують з Великою Британією і Польщею. Наприклад, енергобезпека.

"Є питання, які стосуються об'єднання зусиль. Велика Британія – член Радбезу ООН. На засіданні свою позицію висловила Польща, Велика Британія. Інколи нам такий голос дуже потрібний, коли можна передати позицію України від трьох", – підсумував Чалий.

Інтерв'ю з Валерієм Чалим на 24 каналі: дивіться відео

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